ВСУ пытаются проникнуть в регион, а юных белгородцев награждают медалями за мужество

Виталий является командиром отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» в Борисовском районе. В марте на протяжении 13 дней подряд он помогал в загрузке, формировании и выдаче гуманитарной помощи грайворонцам, а также помогал собирать для них предметы первой необходимости и участвовал в доставке продуктов, воды и лекарств.