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Posted 2 ноября, 14:52

Published 2 ноября, 14:52

Modified 2 ноября, 14:54

Updated 2 ноября, 14:54

Награждение отличившихся юных белгородцев

ВСУ пытаются проникнуть в регион, а юных белгородцев награждают медалями за мужество

2 ноября 2024, 14:52
Фото: страница Тараса Хтея. Награждение отличившихся юных белгородцев
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Итоги дня
Сегодня, 2 ноября, жители обсуждали попытки ВСУ прорваться в регион, награждение медалями юных белгородцев, а также покупку байбаков с логотипом иноагента. Подробнее об итогах дня читайте в материале Бел.Ру.

Что известно о попытках прорыва ВСУ?

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ продолжают нападения на Белгородскую область. По его словам, противник несколько раз пытался зайти на территорию региона, но получил отпор от российских военнослужащих.

Также командир спецназа добавил, что ВСУ пытаются закрепиться и продвинуться на территории, чтобы взять выгодные участки, но это у них не получается.

Апти Алаудинов рассказал о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область
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Юных белгородцев наградили медалью за мужество

В пятницу в Москве прошла церемония награждения в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». В столицу на мероприятия приехали два юных белгородца — Виталий Несвитайло и Дмитрий Величко, которых удостоили наградой «За проявленное мужество».

Виталий является командиром отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» в Борисовском районе. В марте на протяжении 13 дней подряд он помогал в загрузке, формировании и выдаче гуманитарной помощи грайворонцам, а также помогал собирать для них предметы первой необходимости и участвовал в доставке продуктов, воды и лекарств.

Дмитрий же, ученик 5 «А» класса валуйской школы №5, под обстрелом спас своего отца Евгения из-под завалов, хотя и сам получил ранения. Ранее его уже награждал медалью глава Валуйского округа.

Помимо Виталия и Дмитрия, медалью «За проявленное мужество» наградили ещё пятерых детей из Белгородской области. Но им вручили награды не в Москве, а в родном городе.

Семерых детей из Белгородской области наградили медалью за мужество
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Байбаки с логотипом иноагента за 2,6 млн рублей?

Центр туризма и гостеприимства региона опубликовал на сайте Госзакупок заявку на приобретение сувенирной продукции. Начальная цена контракта — 2,6 миллиона рублей.

На эту сумму планируется купить смарт-ежедневник с фирменным логотипом, сумку для ноутбука, сумку-холодильник, плащ-дождевик, чайный набор из костяного фарфора с деревянной подставкой, специальный плед-сумку для пикников с водонепроницаемым дном, несессер для путешествий со съёмной косметичкой, термосы, термокружки, шопперы, банные шляпы, наклейки, открытки и значки.

Кроме того, на эту сумму закупят мягкие игрушки сурков-байбака в красивой упаковке. Каждый из байбаков должен быть с логотипом международной организации WWF, занимающейся охраной природы. Однако в России она признана нежелательной и внесена в реестр иностранных агентов.

Байбаков с подвохом закупают для центра белгородского туризма
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