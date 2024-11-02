Вербатим, экопутешествие и квестория: как в Белгороде пройдёт «Ночь искусств»?

Posted 2 ноября, 13:02
Published 2 ноября, 13:02
Modified 2 ноября, 13:06
Updated 2 ноября, 13:06
В первый день «Ночи искусств», в субботу, можно посетить Белгородский Центр народного творчества. Вход будет свободным. Помимо концерта творческих коллективов, стартующего в 14:00, белгородцев ждут яркие фотозоны и крафтовые игры.
Это учреждение станет единственным, которое проведёт мероприятие в рамках «Ночи искусств» в субботу.
Если же вечером хочется послушать классику, то в Белгородской филармонии в 19:00 устраивают концерт симфонического оркестра, посвящённый 220-летию со дня рождения Глинки. Но он пройдёт отдельно от Всероссийской акции.
В воскресенье также можно посетить лишь одно место в рамках «Ночи искусств» — это музей-заповедник «Прохоровское поле». Здесь в этом году мероприятия посвятят Дню народного единства.
Самым главным событием дня станет литературно-музыкальная программа «Жила-была сказка», после которой зрителей ожидает кукольный спектакль «Алёнкины истории», созданный по мотивам произведения Н. Гернет «Гусёнок», а также театральный мастер-класс «Закулисье».
Затем белгородцы смогут пройтись по «сказочному маршруту» по территории музея «Битва за оружие Великой Победы», а потом посетить мастер-класс «Нарисуй своё настроение».
Основная программа «Ночи искусств» запланирована на 4 ноября. В этот день двери для жителей региона откроют многие учреждения:
Те, кто с особенным трепетом относится к искусству фотографии, могут посетить галерею фотоискусств имени В. А. Собровина. Там подробнее расскажут о работах фотографов, проведут мастер-классы и арт-терапию, а в конце откроют фотовыставку «О героях былых времён. Белгородцы. Герои Первой мировой войны 1914–1918 гг.».
Но на этом мероприятия в понедельник не заканчиваются. События в рамках «Ночи искусств» подготовили ещё семь учреждений:
С подробным расписанием можно познакомиться на картинках ниже.