Вербатим, экопутешествие и квестория: как в Белгороде пройдёт «Ночь искусств»?

Те, кто с особенным трепетом относится к искусству фотографии, могут посетить галерею фотоискусств имени В. А. Собровина. Там подробнее расскажут о работах фотографов, проведут мастер-классы и арт-терапию, а в конце откроют фотовыставку «О героях былых времён. Белгородцы. Герои Первой мировой войны 1914–1918 гг.».