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Posted 2 ноября, 13:02

Published 2 ноября, 13:02

Modified 2 ноября, 13:06

Updated 2 ноября, 13:06

Белгородцам рассказали, какие мероприятия пройдут в рамках акции «Ночь искусств»

Вербатим, экопутешествие и квестория: как в Белгороде пройдёт «Ночь искусств»?

2 ноября 2024, 13:02
Фото: 1MI.

Белгородцам рассказали, какие мероприятия пройдут в рамках акции «Ночь искусств»

В эти выходные белгородцев ожидают различные мероприятия, организованные в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Куда можно сходить и что посетить 2, 3 и 4 ноября, читайте в материале Бел.Ру.

Суббота, 2 ноября

В первый день «Ночи искусств», в субботу, можно посетить Белгородский Центр народного творчества. Вход будет свободным. Помимо концерта творческих коллективов, стартующего в 14:00, белгородцев ждут яркие фотозоны и крафтовые игры.

Это учреждение станет единственным, которое проведёт мероприятие в рамках «Ночи искусств» в субботу.

Если же вечером хочется послушать классику, то в Белгородской филармонии в 19:00 устраивают концерт симфонического оркестра, посвящённый 220-летию со дня рождения Глинки. Но он пройдёт отдельно от Всероссийской акции.

«Ночь искусств» в Центре народного творчества«Ночь искусств» в Центре народного творчества
«Ночь искусств» в Центре народного творчества. Фото: центр народного творчества Белгород

Воскресенье, 3 ноября

В воскресенье также можно посетить лишь одно место в рамках «Ночи искусств» — это музей-заповедник «Прохоровское поле». Здесь в этом году мероприятия посвятят Дню народного единства.

Самым главным событием дня станет литературно-музыкальная программа «Жила-была сказка», после которой зрителей ожидает кукольный спектакль «Алёнкины истории», созданный по мотивам произведения Н. Гернет «Гусёнок», а также театральный мастер-класс «Закулисье».

Затем белгородцы смогут пройтись по «сказочному маршруту» по территории музея «Битва за оружие Великой Победы», а потом посетить мастер-класс «Нарисуй своё настроение».

«Ночь искусств» в музее-заповеднике «Прохоровское поле»«Ночь искусств» в музее-заповеднике «Прохоровское поле»
«Ночь искусств» в музее-заповеднике «Прохоровское поле». Фото: музей-заповедник «Прохоровское поле»

Понедельник, 4 ноября

Основная программа «Ночи искусств» запланирована на 4 ноября. В этот день двери для жителей региона откроют многие учреждения:

  • в филармонии организуют фотовыставку и различные концерты;
  • в ДК «Энергомаш» пройдёт семейный квиз и концерт творческих коллективов, а для детей откроют активную зону отдыха;
  • в научной библиотеке будут работать сразу два зала: в одном проведут мастер-классы и логическую игру, а во втором покажут спектакль и видеообзор, прочитают лекцию и проведут онлайн-викторину;
  • в театре кукол пройдёт квест, мастер-класс и спектакль;
  • в детской библиотеке имени А. А. Лиханова устроят различные мероприятия для детей, включая караоке, марафоны, викторины и другое.

Те, кто с особенным трепетом относится к искусству фотографии, могут посетить галерею фотоискусств имени В. А. Собровина. Там подробнее расскажут о работах фотографов, проведут мастер-классы и арт-терапию, а в конце откроют фотовыставку «О героях былых времён. Белгородцы. Герои Первой мировой войны 1914–1918 гг.».

«Ночь искусств» в детской библиотеке«Ночь искусств» в детской библиотеке
«Ночь искусств» в театре кукол«Ночь искусств» в театре кукол
«Ночь искусств» в научной библиотеке«Ночь искусств» в научной библиотеке
«Ночь искусств» в ДК "Энергомаш"«Ночь искусств» в ДК "Энергомаш"
«Ночь искусств» в филармонии«Ночь искусств» в филармонии
«Ночь искусств» в детской библиотеке. Фото: детская библиотека Лиханова

Но на этом мероприятия в понедельник не заканчиваются. События в рамках «Ночи искусств» подготовили ещё семь учреждений:

  • в выставочном зале «Родина» посетителей с 11:00 до 19:00 будут знакомить с выставкой Марины Шепорнёвой «Что скрывает занавес», а также пригласят жителей на участие в мастер-классах и на просмотр концерта;
  • в театре имени М. С. Щепкина в 16:00 начнётся аудиоэкскурсия-вербатим, лекция «Гений места», а чуть позже откроется фотовыставка «Театральные семьи» и пройдёт творческая встреча с главным режиссёром театра;
  • в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» состоятся тематические экскурсии, мастер-классы, показ фильма, посетители сыграют в настольные игры и поучаствуют в патриотической акции;
  • в музее народной культуры будут открыты экспозиционные залы, проведут различные интерактивы, пригласят поучаствовать в игре-бродилке, а также на творческую встречу с самобытным художником;
  • в литературном музее понравится любителям книг и чтения: там весь день будет работать «Книжный развал», будут показывать онлайн-трансляцию экскурсии, проводить интеллектуальные квесты и мастер-классы;
  • в историко-краеведческом музее организуют квесторию, посвящённую загадочным музейным предметам, а также экопутешествие по выставке «Сами с усами» — о животных с уникальными способностями;
  • в художественном музее в 16:00 откроются различные выставки: «Герой нашего времени» — о выдающихся людях, «Акварельные переливы» и «В Прованс за Ван Гогом» с картинами белорусского мастера. Также здесь проведут мастер-классы, игры-бродилки, музыкальные выступления и кроссбукинг.

С подробным расписанием можно познакомиться на картинках ниже.

«Ночь искусств» в историко-краеведческом музее«Ночь искусств» в историко-краеведческом музее
«Ночь искусств» в литературном музее«Ночь искусств» в литературном музее
«Ночь искусств» в музее народной культуры«Ночь искусств» в музее народной культуры
«Ночь искусств» в музее-диораме«Ночь искусств» в музее-диораме
«Ночь искусств» в историко-краеведческом музее. Фото: историко-краеведческий музей
Ночь искусств, забег и выставка животных: куда белгородцам сходить на выходных?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Выходные#Ночь искусств#Белгород
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