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Posted 2 ноября, 08:40

Published 2 ноября, 08:40

Modified 2 ноября, 13:49

Updated 2 ноября, 13:49

Фото с награждения

Семерых детей из Белгородской области наградили медалью за мужество

2 ноября 2024, 08:40
Фото: страница Тараса Хтея в ВК. Фото с награждения
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Награждение
В пятницу в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» прошла церемония награждения. Медали «За проявленное мужество» получили семь юных белгородцев, двоим их вручили их в Совете Федерации. Подобности рассказал сенатор от Белгородской области Тарас Хтей

На награждение в Москву приехали наиболее отличившиеся среди белгородцев Виталий Несвитайло и Дмитрий Величко. Остальным награды вручили в Белгороде.

Виталий — командир отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» в Борисовском районе. С 15 по 28 марта он каждый день помогал в загрузке, формировании и выдаче гуманитарной помощи грайворонцам. Он также организовывал для жителей приграничного муниципалитета сбор предметов первой необходимости и участвовал в доставке продуктов, воды и лекарств.

У Дмитрия история более трагичная, но со счастливым концом. Он, ученик 5 «А» класса валуйской школы №5, под обстрелом спас своего отца Евгения из-под завалов. И это несмотря на то, что сам мальчик был ранен.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Москва#Награждение#Тарас Хтей#Белгород#Медаль за мужество
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