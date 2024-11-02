Семерых детей из Белгородской области наградили медалью за мужество

Posted 2 ноября, 08:40
Published 2 ноября, 08:40
Modified 2 ноября, 13:49
Updated 2 ноября, 13:49
На награждение в Москву приехали наиболее отличившиеся среди белгородцев Виталий Несвитайло и Дмитрий Величко. Остальным награды вручили в Белгороде.
Виталий — командир отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» в Борисовском районе. С 15 по 28 марта он каждый день помогал в загрузке, формировании и выдаче гуманитарной помощи грайворонцам. Он также организовывал для жителей приграничного муниципалитета сбор предметов первой необходимости и участвовал в доставке продуктов, воды и лекарств.
У Дмитрия история более трагичная, но со счастливым концом. Он, ученик 5 «А» класса валуйской школы №5, под обстрелом спас своего отца Евгения из-под завалов. И это несмотря на то, что сам мальчик был ранен.