Семерых детей из Белгородской области наградили медалью за мужество

Виталий — командир отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» в Борисовском районе. С 15 по 28 марта он каждый день помогал в загрузке, формировании и выдаче гуманитарной помощи грайворонцам. Он также организовывал для жителей приграничного муниципалитета сбор предметов первой необходимости и участвовал в доставке продуктов, воды и лекарств.