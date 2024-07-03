Белгородский сенатор Хтей будет заниматься в Совфеде вопросами образования и науки

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Тарас Хтей официально сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. Соответствующее удостоверение и нагрудный знак ему вручила председатель Валентина Матвиенко.
Известно, что в Совфеде олимпийский чемпион по волейболу будет заниматься вопросами образования, науки и культуры. Бывшего белгородского депутата уже включили в состав одноимённого комитета. Об этом Хтей ранее попросил сам.
Тарас Хтей сменил в Совфеде экс-губернатора Евгения Савченко. 4 июня последний досрочно сложил полномочия сенатора.
Хтей — олимпийский чемпион по волейболу и заслуженный мастер спорта. В 2012 году возглавлял сборную России на Олимпийских играх.
Политическую карьеру Тарас Хтей начинал в горсовете Белгорода, а спустя время стал депутатом облдумы.
Недавно стало известно, что Тарас Хтей вместе с женой распродают своё имущество в Белгороде. Тарас Хтей также прокомментировал своё избрание в Совет Федерации.