Белгородский сенатор Хтей будет заниматься в Совфеде вопросами образования и науки

Тарас Хтей официально стал сенатором от Белгородской области в Совфеде

Тарас Хтей, олимпийский чемпион по волейболу, стал членом комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, пишет ТАСС. Об этом он попросил сам. Хтею уже вручили удостоверение и нагрудный знак сенатора.