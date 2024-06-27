«Сразу сел в машину и выехал в Москву»: Тарас Хтей — о своём повышении

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Белгородские депутаты на заседании облдумы 27 июня избрали представителем от региона в Совет Федерации Тараса Хтея. Олимпийский чемпион по волейболу займёт место бывшего сенатора и губернатора Белгородской области Евгения Савченко.
«Меня сегодня уполномочили, я сразу сел в машину и выехал в Москву. Еду с большим желанием работать и трудиться на благо нашего региона и нашей страны», — рассказал Тарас Хтей.
Тарас Хтей — титулованный спортсмен. Он завоевал золотую и бронзовую медали на Олимпийских играх, стал серебряным призёром чемпионата мира и чемпионата Европы, а также одержал победу в Кубке мира и Мировой лиге.
После завершения спортивной карьеры был депутатом Белгородской областной думы. Помимо этого, он занимает пост президента региональной федерации волейбола.
Напомним, 4 июня стало известно о том, что сенатор от Белгородской области Евгений Савченко досрочно слагает свои полномочия. Ранее появилась информация о том, что Тарас Хтей вместе с женой распродают своё имущество в Белгороде.