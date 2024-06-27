bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Тарас Хтей

«Сразу сел в машину и выехал в Москву»: Тарас Хтей — о своём повышении

27 июня 2024, 14:41
Фото: страница Тараса Хтея в ВК
Тарас Хтей

Тарас Хтей прокомментировал своё избрание в Совет Федерации

Бывший волейболист, а после депутат облдумы Тарас Хтей сменил Евгения Савченко на посту представителя Белгородской области в Совете Федерации. Хтей прокомментировал своё избрание сенатором. Подробности сообщает ТАСС.

Белгородские депутаты на заседании облдумы 27 июня избрали представителем от региона в Совет Федерации Тараса Хтея. Олимпийский чемпион по волейболу займёт место бывшего сенатора и губернатора Белгородской области Евгения Савченко.

«Меня сегодня уполномочили, я сразу сел в машину и выехал в Москву. Еду с большим желанием работать и трудиться на благо нашего региона и нашей страны», — рассказал Тарас Хтей.

Тарас Хтей — титулованный спортсмен. Он завоевал золотую и бронзовую медали на Олимпийских играх, стал серебряным призёром чемпионата мира и чемпионата Европы, а также одержал победу в Кубке мира и Мировой лиге.

После завершения спортивной карьеры был депутатом Белгородской областной думы. Помимо этого, он занимает пост президента региональной федерации волейбола.

Напомним, 4 июня стало известно о том, что сенатор от Белгородской области Евгений Савченко досрочно слагает свои полномочия. Ранее появилась информация о том, что Тарас Хтей вместе с женой распродают своё имущество в Белгороде.

Тараса Хтея избрали сенатором от Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Выборы депутата в горсовет Белгорода не стали отменять, несмотря на обстановку«Фонарь»: новым сенатором от Белгородской области станет Тарас ХтейЦемрос, киприоты, швейцарцы: кому принадлежит белгородский цемзавод?
#Валерия Колесникова#Политика#Москва#Евгений Савченко#Депутат#Совет Федерации#Новости Белгорода#Тарас Хтей#Белгород
Подпишитесь
Особого порядка для приграничья не предусмотрено: белгородцам — о росте тарифов ЖКУ
Сегодня, 12:47
Давление 250: заседание суда по делу Полежаева перенесли
Сегодня, 12:44
Филиалы Россети Центр подключили к электросетям новые предприятия и жилой микрорайон
Сегодня, 13:34
Завод «Монокристалл» в Шебекино остановился из-за уничтожения электроподстанции
Сегодня, 10:01
Белгородская область привезла новые технологии со Всероссийского дня поля
Сегодня, 13:13