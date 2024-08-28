Baza: дочь Тараса Хтея из-за аромасвечи устроила пожар в их московской квартире

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Днём 27 августа в Москве сгорела квартира волейболиста и сенатора Тараса Хтея. Как сообщили в Telegram-канале, в этот момент в доме находилась 12-летняя дочка олимпийского чемпиона.
Утверждается, что девочка зажгла ароматическую свечу и вышла из комнаты. По возвращении она увидела распространившийся по одежде огонь, вызвала службу спасения и выбежала из квартиры.
Из-за пожара из дома пришлось эвакуировать 350 человек. Огонь охватил бытовую технику, а копоть покрыла стены, поэтому семье Хтея пришлось переехать, пишет источник.
Сам Хтей эту информацию не комментировал.
Напомним, что в июле Тараса Хтея избрали сенатором от Белгородской области в Совет Федерации. Бывший белгородский депутат теперь будет заниматься вопросами образования, науки и культуры.