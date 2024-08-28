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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:31

Тарас Хтей с пляжными волейболистами

Baza: дочь Тараса Хтея из-за аромасвечи устроила пожар в их московской квартире

28 августа 2024, 11:29
Фото: личная страница Тараса Хтея
Тарас Хтей с пляжными волейболистами
Пожар охватил московскую квартиру бывшего белгородского депутата Тараса Хтея пару дней назад. Огонь был настолько сильным, что семье пришлось переехать в другое место, утверждает источник — Telegram-канала Baza.
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Пожар

Днём 27 августа в Москве сгорела квартира волейболиста и сенатора Тараса Хтея. Как сообщили в Telegram-канале, в этот момент в доме находилась 12-летняя дочка олимпийского чемпиона.

Утверждается, что девочка зажгла ароматическую свечу и вышла из комнаты. По возвращении она увидела распространившийся по одежде огонь, вызвала службу спасения и выбежала из квартиры.

Из-за пожара из дома пришлось эвакуировать 350 человек. Огонь охватил бытовую технику, а копоть покрыла стены, поэтому семье Хтея пришлось переехать, пишет источник.

Сам Хтей эту информацию не комментировал.

Напомним, что в июле Тараса Хтея избрали сенатором от Белгородской области в Совет Федерации. Бывший белгородский депутат теперь будет заниматься вопросами образования, науки и культуры.

Белгородский сенатор Хтей будет заниматься в Совфеде вопросами образования и науки
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Пожар#Квартира#Тарас Хтей#Белгород
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