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Тараса Хтея избрали сенатором от Белгородской области

Тараса Хтея избрали сенатором от Белгородской области

27 июня 2024, 08:10
Фото: страница Тараса Хтея в ВК
Ранее этот пост занимал бывший глава региона Евгений Савченко, но он решил досрочно уйти из Совфеда.
Сюжет
Облдума

В ходе заседания облдумы депутаты наделили полномочиями сенатора Российской Федерации от Белгородской области своего коллегу Тараса Хтея. Он депутат по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу № 2.

Хтей родился 22 мая 1982 года. Является членом комитета облдумы по молодёжной политике, спорту и развитию гражданского общества. Также он президент региональной общественной организации «Федерация волейбола Белгородской области».

Депутаты отказались от тайного голосования и поддержали кандидатуру открыто и единогласно. Мандат депутата Тарас Хтей после этого решения сдал.

Напомним, ранее сенатором от Белгородской области был бывший глава региона Евгений Савченко. О том, что он решил уйти из Совфеда, стало известно вечером 4 июня. Сообщалось, что решение он принял по собственному желанию. Сам же Савченко объяснил, что хочет сосредоточиться на научной и экспертной работе.

А в 2023 году вместо Николая Рыжкова место сенатора заняла бывший главный врач областной клинической больницы Жанна Чефранова.

«Фонарь»: новым сенатором от Белгородской области станет Тарас Хтей
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Евгений Савченко#Депутат#Облдума#Белгород#Федерация волейбола#Избирательный округ#Совфед#Российская Федерация
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