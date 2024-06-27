Тараса Хтея избрали сенатором от Белгородской области

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:14
В ходе заседания облдумы депутаты наделили полномочиями сенатора Российской Федерации от Белгородской области своего коллегу Тараса Хтея. Он депутат по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу № 2.
Хтей родился 22 мая 1982 года. Является членом комитета облдумы по молодёжной политике, спорту и развитию гражданского общества. Также он президент региональной общественной организации «Федерация волейбола Белгородской области».
Депутаты отказались от тайного голосования и поддержали кандидатуру открыто и единогласно. Мандат депутата Тарас Хтей после этого решения сдал.
Напомним, ранее сенатором от Белгородской области был бывший глава региона Евгений Савченко. О том, что он решил уйти из Совфеда, стало известно вечером 4 июня. Сообщалось, что решение он принял по собственному желанию. Сам же Савченко объяснил, что хочет сосредоточиться на научной и экспертной работе.
А в 2023 году вместо Николая Рыжкова место сенатора заняла бывший главный врач областной клинической больницы Жанна Чефранова.