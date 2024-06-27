Тараса Хтея избрали сенатором от Белгородской области

Напомним, ранее сенатором от Белгородской области был бывший глава региона Евгений Савченко. О том, что он решил уйти из Совфеда, стало известно вечером 4 июня. Сообщалось, что решение он принял по собственному желанию. Сам же Савченко объяснил, что хочет сосредоточиться на научной и экспертной работе.