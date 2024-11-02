Хочется и в Белгороде: почему Рома Скробот с мамой ездят выступать в другие регионы?

Posted 2 ноября, 12:33
Published 2 ноября, 12:33
Modified 2 ноября, 12:35
Updated 2 ноября, 12:35
Ирина Скробот говорит, что в Белгороде и области довольно мало вокальных конкурсов, поэтому большая часть тех, в которых участвовал Рома, проводились за пределами региона:
«Мы стабильно ездим весной-осенью. Это самая горячая пара вокальных конкурсов. Москва, Питер. Летом два года подряд мы ездили на „Агутинский форум“ в Сочи, в Красной Поляне. Но там больше вокально-танцевальная „движуха“ у ребят. Кроме того, это хорошая база и для детей. Как детский лагерь даже. И мы всей семьёй отдыхали там».
Практически на постоянной основе семья ездит в Курск. Однако и дома всё же есть тот самый, любимый:
— Жаль, что в Белгороде очень мало вокальных конкурсов. Сейчас в связи с обстановкой, конечно, понятно. А так очень классный конкурс был, какой, Рома? «Везёлка. Живой звук»? — спрашивает у мальчика мама.
— Да, Везёлка! «Везёлка. Живой Звук», — отвечает ей радостно Рома, потому что, как говорят они оба, он даже лучше «курских и воронежских».
— Мы в таком восторге были. Звук! Музыка! Свет! Организаторы хорошо подходят к этому. Так бы хотелось, чтобы в Белгороде таких конкурсов было побольше, потому что возможности есть, потенциал есть и организаторы даже есть, но вот очень мало. Это было бы круто. Потому что там во втором этапе дети пели под живую музыку. Оркестр играл, а они пели. И мы прямо получили невероятное удовольствие. Кстати, конкурс был абсолютно бесплатный. Что немаловажно, — делится женщина воспоминаниями.
Поэтому им бы хотелось, чтобы его проводили чаще. Хотя бы два раза в год, а не один. И чтобы возможностей проявить свой талант для юных белгородцев стало больше.
«У Ромы есть страничка, YouTube-канал, и в других соцсетях есть странички. Вы можете найти его, просто „Скробот Рома“, он там один, и посмотреть все его выступления. Ещё Рома очень любит снимать маленькие видеоролики. Свои маленькие шортсы. Потом мама как посмотрит, боже мой, а там видео столько нет, сколько шортсов снято было. Очень нравятся такие маленькие шалости», — говорит Ирина Скробот, а её сын довольно улыбается и качает ногами под столом.
Ирина говорит, что своё будущее, не относящееся к пению, Рома выберет, когда подрастёт.
— Потому что творчество — это такая тонкая, я не знаю, нить, или как её лучше назвать. Сегодня я хочу этим заниматься, завтра я не буду. Мы сейчас прикладываем все усилия: водим в школу искусств, на фортепиано, на гитару. Всё необходимое для этого мы делаем. Но решение за ним. Если он даже станет хирургом или лётчиком. Кем ты хочешь стать?
— Пожарным, — подумал какое-то время и ответил Рома.
— Вот, пожарным. Долго он говорил о том, что хотел полицейским стать. В садике он постоянно говорил: «Я хочу быть полицейским, гаишником. Буду останавливать всех. Вот это моё». Так что всё за ним. Главное это то, что мы стараемся с папой его детство наполнить интересными событиями, яркими красками, путешествиями, конкурсами, дружной семьёй вокальной, какими-то новыми знакомствами, как на «Голосе». А дальше — что будет, то будет.
На главное музыкальное шоу для детей в России прошли двое маленьких белгородцев — Мария Кареева и Рома. Ребята занимаются в одной студии «Эстрада», у одного педагога — Лилии Зерновой. 25 октября объявили начало второго этапа шоу «Голос.Дети». Называется он «Поединки!». Свои группы ребят наставники разделят на пять команд по три человека. Однако пройдёт в финал только один из стройки.
Сегодня вечером выйдет в эфир новый эпизод. Сам Рома Скробот, как поделилась Ирина, выступит в 21:45. Образ на этот раз пообещали показать полностью отличающийся от того, который белгородцы видели в первый раз. А вот песня всё ещё остаются загадкой для зрителей.
На слепых прослушиваниях мальчик исполнил зажигательную песню, удивив наставников тем, что за их спинами на самом деле был 8-летний школьник, несмотря на представленный на сцене вокал. Рома попал в команду к Юллиане Карауловой.