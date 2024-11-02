Хочется и в Белгороде: почему Рома Скробот с мамой ездят выступать в другие регионы?

На главное музыкальное шоу для детей в России прошли двое маленьких белгородцев — Мария Кареева и Рома. Ребята занимаются в одной студии «Эстрада», у одного педагога — Лилии Зерновой. 25 октября объявили начало второго этапа шоу «Голос.Дети». Называется он «Поединки!». Свои группы ребят наставники разделят на пять команд по три человека. Однако пройдёт в финал только один из стройки.