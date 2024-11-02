bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 06:55

Published 2 ноября, 06:55

Modified 2 ноября, 07:15

Updated 2 ноября, 07:15

Рамзан Кадыров (слева) и Апти Алаудинов (справа)

Апти Алаудинов рассказал о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область

2 ноября 2024, 06:55
Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова. Рамзан Кадыров (слева) и Апти Алаудинов (справа)
Сюжет
ВСУ
Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в своём Telegram-канале прокомментировал ситуацию на границе Белгородской области.

Украинская армия продолжает нападения на Белгородскую область. Об этом сообщил 1 ноября командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Хочу сказать, что наши подразделения, находящиеся в Белгородской области, тоже находятся под постоянным напряжением. Из-за того, что противник несколько раз пытался пройти. Этот противник был уничтожен», — подчеркнул генерал-майор.

Алаудинов также рассказал о «рабочих проблемах» — ВСУ пытаются закрепиться и продвинуться, чтобы взять выгодные участки. Сделать этого им не удаётся.

Военкор Сладков: рота ВСУ пыталась проникнуть в Белгород при обстреле 30 декабря
Узнать подробнее
Читайте также:
Украинские диверсанты попытались проникнуть в белгородскую Козинку. Их уничтожилиУкраинская ДРГ вновь пыталась проникнуть в приграничье РФОчередная украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию РФ
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Россия#Спецназ#ВСУ#Приграничье#СВО#Ахмат#Апти Алаудинов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика