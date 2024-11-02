Апти Алаудинов рассказал о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область

Posted 2 ноября, 06:55
Published 2 ноября, 06:55
Modified 2 ноября, 07:15
Updated 2 ноября, 07:15
Украинская армия продолжает нападения на Белгородскую область. Об этом сообщил 1 ноября командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
«Хочу сказать, что наши подразделения, находящиеся в Белгородской области, тоже находятся под постоянным напряжением. Из-за того, что противник несколько раз пытался пройти. Этот противник был уничтожен», — подчеркнул генерал-майор.
Алаудинов также рассказал о «рабочих проблемах» — ВСУ пытаются закрепиться и продвинуться, чтобы взять выгодные участки. Сделать этого им не удаётся.