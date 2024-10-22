Белгородцы из неприграничного района пожаловались на звуки взрывов

Posted 22 октября, 16:45
Published 22 октября, 16:45
Modified 22 октября, 16:47
Updated 22 октября, 16:47
К губернатору обратилась жительница Губкина Юлия. Она рассказала, что уже неделю люди слышат звуки взрывов, особенно глубокой ночью. Белгородка предположила, что это могут быть звуки обстрелов со стороны Курской области.
Что это? Есть ли повод для беспокойства?
Юлия
Гладков ответил, что власти проверили зарегистрированные сообщения по линии МЧС. Ничего не было.
Ночью звуки слышны на большее расстояние. Дайте время, разберёмся. Пока не вижу причин, что есть особое беспокойство для Губкина. Хотя мы понимаем, что опасность как была, так и остаётся. И до Губкина долетало, и до Старого Оскола. Нужно быть внимательными к системе оповещение и выполнять нормы, которые обеспечивают безопасность.
Вячеслав Гладков
Напомним, вечером 22 октября сразу три населённых пункта были атакованы ВСУ. Два из них обстреляли, а в третьем дрон атаковал машину.