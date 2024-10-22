Нет времени укрыться: в обстреливаемом селе под Белгородом 10 дней не работает сирена

Posted 22 октября, 12:23
Published 22 октября, 12:23
Modified 22 октября, 12:25
Updated 22 октября, 12:25
Житель села Красный Октябрь Белгородского района рассказал, что он и другие селяне больше недели живут как на пороховой бочке. Населённый пункт очень часто попадает об атаки ВСУ, но спрятаться времени у населения нет.
Дело в том, что там всё уже на протяжении последних десяти дней не работает сирена воздушной тревоги. Аппаратура Ростелекома из-за неполадок в Красном Октябре сломалась, местные узнают об обстреле уже по факту.
Глава Белгородского района Анна Куташова сообщила, что информацию о поломке уже передали телекоммуникационной компании, но хотя бы приблизительные сроки восстановления системы оповещения так и не назвала.