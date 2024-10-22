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Posted 22 октября, 12:23

Published 22 октября, 12:23

Modified 22 октября, 12:25

Updated 22 октября, 12:25

Система оповещения перестала включаться из-за поломки

Нет времени укрыться: в обстреливаемом селе под Белгородом 10 дней не работает сирена

22 октября 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Система оповещения перестала включаться из-за поломки

В белгородском селе сломалась система оповещения об обстрелах

Сюжет
Обстрел
Единственное, что хоть как-то может предупредить белгородцев о начале обстрела, это система оповещения. Но что делать, если она не работает? С такой проблемой столкнулись жители села Красный Октябрь.

Житель села Красный Октябрь Белгородского района рассказал, что он и другие селяне больше недели живут как на пороховой бочке. Населённый пункт очень часто попадает об атаки ВСУ, но спрятаться времени у населения нет.

Дело в том, что там всё уже на протяжении последних десяти дней не работает сирена воздушной тревоги. Аппаратура Ростелекома из-за неполадок в Красном Октябре сломалась, местные узнают об обстреле уже по факту.

Глава Белгородского района Анна Куташова сообщила, что информацию о поломке уже передали телекоммуникационной компании, но хотя бы приблизительные сроки восстановления системы оповещения так и не назвала.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Ростелеком#Обстрел#Красный октябрь#Сирена#Приграничье#Ракетная опасность#Сирена воздушной тревоги
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