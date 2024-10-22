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Posted 22 октября, 15:01

Published 22 октября, 15:01

Modified 22 октября, 15:03

Updated 22 октября, 15:03

Автомобиль полностью сгорел после атаки украинского дрона в Белгородской области

Автомобиль полностью сгорел после атаки украинского дрона в Белгородской области

22 октября 2024, 15:01
Фото: 1MI
Сюжет
Пожар
Сразу три населённых пункта были атакованы ВСУ. Два из них обстреляли, а в третьем дрон атаковал легковой автомобиль. К счастью, никто не пострадал. Что известно о других последствиях?

Под обстрелом оказался Шебекинский округ. В многострадальной Новой Таволжанке повреждения получили два дома. У них выбиты окна, осколками посечены кровли и фасады.

Также зафиксирован прилёт снаряда в Шебекине. Из-за этого повреждён легковой автомобиль.

Другая «легковушка» полностью сгорела в Тишанке Волоконовского района. Это произошло из-за детонации украинского дрона. Огонь транспортное средство полностью уничтожил.

Дважды во вторник под обстрел попадал Белгород. Силы ПВО сбили над городом три цели.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Автомобиль#Шебекино#Новая таволжанка#Волоконовский район#Тишанка#Обстрел#Повреждения#Дроны
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