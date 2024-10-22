Автомобиль полностью сгорел после атаки украинского дрона в Белгородской области

Posted 22 октября, 15:01
Published 22 октября, 15:01
Modified 22 октября, 15:03
Updated 22 октября, 15:03
Под обстрелом оказался Шебекинский округ. В многострадальной Новой Таволжанке повреждения получили два дома. У них выбиты окна, осколками посечены кровли и фасады.
Также зафиксирован прилёт снаряда в Шебекине. Из-за этого повреждён легковой автомобиль.
Другая «легковушка» полностью сгорела в Тишанке Волоконовского района. Это произошло из-за детонации украинского дрона. Огонь транспортное средство полностью уничтожил.
Дважды во вторник под обстрел попадал Белгород. Силы ПВО сбили над городом три цели.