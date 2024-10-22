Пока участились обстрелы Белгорода стало известно, кто будет выбирать нового мэра

Posted 22 октября, 15:12
Published 22 октября, 15:12
Modified 22 октября, 15:14
Updated 22 октября, 15:14
В середине дня на территории всей Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Практически сразу раздалась череда взрывов над Белгородом, ПВО сбила две цели в небе.
Через 13-14 минут сирена зазвучала снова. На подлёте к городу поразили третью цель. Кажется, в этот раз обошлось без последствий на земле.
Горсовет Белгорода объявил конкурс на должность мэра города. Выборы проходят так рано, потому что Валентин Демидов ранее подписал контракт только на два года из предполагаемых пяти.
Теперь специальная комиссия определит претендентов на должность главы администрации. Известны имена уже трёх её членов. Ими стали:
Ещё троих выберет губернатор. А первый этап самого конкурса пройдёт только в декабре.
Белгородская область стала первой в России, где заработал проект по диспетчерскому сопровождению вызовов скорой помощи. Благодаря нему, например, при обстреле Белгорода 30 августа удалось спасти 11 человек.
Суть в том, что дозвонившийся на линию человек сможет сам оказать первую помощь до приезда скорой, в этом его проконсультирует диспетчер. С лета 2024 года этой услугой воспользовались 2500 раз.