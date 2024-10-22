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Posted 22 октября, 15:12

Published 22 октября, 15:12

Modified 22 октября, 15:14

Updated 22 октября, 15:14

Валентин Демидов

Пока участились обстрелы Белгорода стало известно, кто будет выбирать нового мэра

22 октября 2024, 15:12
Фото: 1MI
Валентин Демидов
Сюжет
Скорая помощь
После затишья в Белгороде вновь началась «буря» с обстрелами. Ракетная опасность звучит всё чаще и реже обходится без последствий. А городская администрация объявила имена трёх участников комиссии, которая будет выбирать нового мэра. А что с диспетчерским проектом для скорой помощи?

Белгород снова под обстрелом

В середине дня на территории всей Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Практически сразу раздалась череда взрывов над Белгородом, ПВО сбила две цели в небе.

Через 13-14 минут сирена зазвучала снова. На подлёте к городу поразили третью цель. Кажется, в этот раз обошлось без последствий на земле.

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Кто, если не Демидов?

Горсовет Белгорода объявил конкурс на должность мэра города. Выборы проходят так рано, потому что Валентин Демидов ранее подписал контракт только на два года из предполагаемых пяти.

Теперь специальная комиссия определит претендентов на должность главы администрации. Известны имена уже трёх её членов. Ими стали:

  • Андрей Литвинов, депутат Белгородского городского совета седьмого созыва;
  • Михаил Чефранов, управляющий директор филиала АО «Квадра» — «Белгородская генерация»;
  • Василий Потрясаев, председатель Совета муниципальных образований Белгородской области и почётный гражданин Белгорода.

Ещё троих выберет губернатор. А первый этап самого конкурса пройдёт только в декабре.

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«Алло, это скорая помощь»

Белгородская область стала первой в России, где заработал проект по диспетчерскому сопровождению вызовов скорой помощи. Благодаря нему, например, при обстреле Белгорода 30 августа удалось спасти 11 человек.

Суть в том, что дозвонившийся на линию человек сможет сам оказать первую помощь до приезда скорой, в этом его проконсультирует диспетчер. С лета 2024 года этой услугой воспользовались 2500 раз.

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#Валерия Колесникова#Мэр#Скорая помощь#Белгород#Обстрелы#Демидов#Ракетная опасность
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