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Posted 21 октября, 09:04

Published 21 октября, 09:04

Modified 21 октября, 09:06

Updated 21 октября, 09:06

В СКР отказались сообщить число пострадавших от обстрелов ВСУ белгородцев

Сколько человек СКР признал потерпевшими от ВСУ в Белгородской области?

21 октября 2024, 09:04
Фото: 1MI

В СКР отказались сообщить число пострадавших от обстрелов ВСУ белгородцев

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Эксклюзив
Сколько белгородцев признаны потерпевшими по уголовным делам, заведённым после обстрелов со стороны Украины? Журналисты Бел.Ру заинтересовались этим вопросом и отправили официальный запрос в Следственный комитет России.

В Следственном комитете нам сообщили, что вся допустимая информация о преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей и инфраструктуры Белгородской области в соответствии с положениями статьи 161 УПК РФ размещается на официальных ресурсах Следственного комитета Российской Федерации: сайте, Telegram-канале, а также группе ВКонтакте. В статье 161 УПК РФ говорится о недопустимости разглашения данных предварительного расследования.

Отметим, что в официальных ресурсах Следкома говорится, что следователи СКР будут расследовать преступления ВСУ в отношении мирных жителей Белгородской области. Однако точная цифра пострадавших не называется.

В конце сентября СКР признал пострадавшими 8 тысяч жителей Курской области.

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