Сколько человек СКР признал потерпевшими от ВСУ в Белгородской области?

Posted 21 октября, 09:04
Published 21 октября, 09:04
Modified 21 октября, 09:06
Updated 21 октября, 09:06
В Следственном комитете нам сообщили, что вся допустимая информация о преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей и инфраструктуры Белгородской области в соответствии с положениями статьи 161 УПК РФ размещается на официальных ресурсах Следственного комитета Российской Федерации: сайте, Telegram-канале, а также группе ВКонтакте. В статье 161 УПК РФ говорится о недопустимости разглашения данных предварительного расследования.
Отметим, что в официальных ресурсах Следкома говорится, что следователи СКР будут расследовать преступления ВСУ в отношении мирных жителей Белгородской области. Однако точная цифра пострадавших не называется.