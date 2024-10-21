В Следственном комитете нам сообщили, что вся допустимая информация о преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей и инфраструктуры Белгородской области в соответствии с положениями статьи 161 УПК РФ размещается на официальных ресурсах Следственного комитета Российской Федерации: сайте, Telegram-канале, а также группе ВКонтакте. В статье 161 УПК РФ говорится о недопустимости разглашения данных предварительного расследования.