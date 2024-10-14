Москалькова: ВСУ насильно вывезли из домов более тысячи жителей Курской области

Сюжет Приграничье

Несмотря на то, что многих курян удалось разместить в безопасных местах, были и те, которых насильно вывезли украинские военнослужащие. Их судьба пока не известна, однако власти РФ уже начали обсуждать с Украиной их передачу. Подробности выяснили журналисты «Аргументов и фактов».