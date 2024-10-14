Москалькова: ВСУ насильно вывезли из домов более тысячи жителей Курской области

Posted 14 октября, 06:44
Published 14 октября, 06:44
Modified 14 октября, 06:46
Updated 14 октября, 06:46
После атак ВСУ многие жители Курской области потеряли связь со своими родственниками. Число курян, насильно вывезенных из приграничного региона, известно — эту информацию уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу. Чиновники уже договорились о встрече.
«Думаю, нелишним будет напомнить, что принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции», — добавила Москалькова.
Однако точное количество насильно вывезенных людей изданию не назвали — известно, что их насчитывается более тысячи.
Кроме того, омбудсмен отметила, что в безопасные места удалось увезти 112 337 жителей Курской области. Из них в ПВР находятся 30 145 человек, включая 7670 детей, в детских лагерях — 12 328 курян, в том числе 3685 детей.
«Многие куряне покидали свои дома в чем были — в халатах, шлёпанцах. Я видела детей, играющих на улице в одних носках, — они не успели даже обувь взять», — вспомнила омбудсмен.