Куряне теряли сознание в большой очереди, надеясь получить бесплатную одежду

Posted 16 сентября, 13:53
Published 16 сентября, 13:53
Modified 16 сентября, 13:53
Updated 16 сентября, 13:53
Сегодня, 16 сентября, в Курске состоялось открытие социального магазина, в котором вынужденные переселенцы смогут бесплатно получить одежду и обувь для взрослых и детей, а также детские коляски. При этом большая часть вещей (80%) находится в хорошем состоянии, а оставшиеся 20% одежды — б/у.
На одного человека выдают определённое количество вещей после заполненного ими бланка. А те куряне, которые хотят помочь своим землякам, могут приносить в магазин ненужные вещи в хорошем состоянии, включая тёплые куртки и обувь. Работать такой магазин будет не всегда — только до 29 ноября с 10:00 до 16:00.
Открытие магазина вызвало самый настоящий ажиотаж: в торговом центре столпилось слишком много людей, из-за чего некоторые теряли сознание. При этом медиков у магазина не было, поэтому потерявших сознание курян приводили в чувство их соседи по очереди.