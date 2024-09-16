Куряне теряли сознание в большой очереди, надеясь получить бесплатную одежду

На одного человека выдают определённое количество вещей после заполненного ими бланка. А те куряне, которые хотят помочь своим землякам, могут приносить в магазин ненужные вещи в хорошем состоянии, включая тёплые куртки и обувь. Работать такой магазин будет не всегда — только до 29 ноября с 10:00 до 16:00.