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Posted 16 сентября, 13:53

Published 16 сентября, 13:53

Modified 16 сентября, 13:53

Updated 16 сентября, 13:53

Очередь в новый социальный магазин в Курске

Куряне теряли сознание в большой очереди, надеясь получить бесплатную одежду

16 сентября 2024, 13:53
Фото: «Курские известия»
Очередь в новый социальный магазин в Курске

В Курске открыли социальный магазин для вынужденных переселенцев

Сюжет
Черноземье
Большая очередь столпилась у нового социального магазина, в котором вынужденным переселенцам предлагают забрать бесплатную одежду, обувь и детские коляски. Из-за духоты многим становилось плохо, но в чувство их приводили не медики, а соседи по очереди, сообщили «Курские известия».

Сегодня, 16 сентября, в Курске состоялось открытие социального магазина, в котором вынужденные переселенцы смогут бесплатно получить одежду и обувь для взрослых и детей, а также детские коляски. При этом большая часть вещей (80%) находится в хорошем состоянии, а оставшиеся 20% одежды — б/у.

На одного человека выдают определённое количество вещей после заполненного ими бланка. А те куряне, которые хотят помочь своим землякам, могут приносить в магазин ненужные вещи в хорошем состоянии, включая тёплые куртки и обувь. Работать такой магазин будет не всегда — только до 29 ноября с 10:00 до 16:00.

Открытие магазина вызвало самый настоящий ажиотаж: в торговом центре столпилось слишком много людей, из-за чего некоторые теряли сознание. При этом медиков у магазина не было, поэтому потерявших сознание курян приводили в чувство их соседи по очереди.

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#Александра Склярова#Общество#Магазин#Курская область#Черноземье#Вынужденные переселенцы#Приграничье
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