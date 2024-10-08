В приграничье может появиться ПВР для животных, спасённых из-под обстрелов

В Курске задумались о создании ПВР для животных

Сюжет Черноземье

В приграничном регионе может появиться ПВР для животных, которые не могут вернуться к прежним хозяевам или которые их лишились. Речь идёт о питомцах, спасённых из-под обстрелов. Подробности сообщили журналисты «Курских известий».