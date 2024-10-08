bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 12:04

Published 8 октября, 12:04

Modified 8 октября, 12:04

Updated 8 октября, 12:04

В Курске может появиться ПВР для животных, спасённых из-под обстрелов

В приграничье может появиться ПВР для животных, спасённых из-под обстрелов

8 октября 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
В Курске может появиться ПВР для животных, спасённых из-под обстрелов

В Курске задумались о создании ПВР для животных

Сюжет
Черноземье
В приграничном регионе может появиться ПВР для животных, которые не могут вернуться к прежним хозяевам или которые их лишились. Речь идёт о питомцах, спасённых из-под обстрелов. Подробности сообщили журналисты «Курских известий».

Волонтёры организации «Кошкин дом» из Донецка думают над созданием пунктов временного размещения для животных из приграничья. Идею уже поддержал комитет ветеринарной медицины города, за выступили и обеспокоенные здоровьем питомцев люди.

Мысль о создании ПВР для животных пришла волонтёрам, которые помогают курянам вывозить питомцев из приграничья и либо возвращают их в семьи, либо ищут им новых хозяев.

Напомним, что волонтёры «Кошкиного дома» ранее рассказывали о том, как, рискуя своими жизнями, спасают из приграничья питомцев.

«Люди плачут, будто детей нашли»: как спасают животных из-под обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
Собаки гибнут в мучениях? Белгородцы пожаловались на плохие условия в двух приютахКакие животные в Белгородской области чаще заражаются бешенством?«Их спасает герой»: белгородец приютил 26 животных, выброшенных из-за обстрелов
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Курская область#Животные#Черноземье#Приграничье#Пункты ПВР
Подпишитесь