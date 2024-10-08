В приграничье может появиться ПВР для животных, спасённых из-под обстрелов

Posted 8 октября, 12:04
Published 8 октября, 12:04
Modified 8 октября, 12:04
Updated 8 октября, 12:04
Волонтёры организации «Кошкин дом» из Донецка думают над созданием пунктов временного размещения для животных из приграничья. Идею уже поддержал комитет ветеринарной медицины города, за выступили и обеспокоенные здоровьем питомцев люди.
Мысль о создании ПВР для животных пришла волонтёрам, которые помогают курянам вывозить питомцев из приграничья и либо возвращают их в семьи, либо ищут им новых хозяев.
Напомним, что волонтёры «Кошкиного дома» ранее рассказывали о том, как, рискуя своими жизнями, спасают из приграничья питомцев.