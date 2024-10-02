«Люди плачут, будто детей нашли»: как спасают животных из-под обстрелов

Несмотря на страх и трудность дела, волонтёры всегда идут на помощь питомцам. Для этого они ездят в бронемашине, которую в первую очередь будут атаковывать дроны, и передвигаются в тяжёлых средствах индивидуальной защиты. Почти каждый раз им приходится прятаться от БПЛА в надежде, что их оставят в живых. Под конец дня у волонтёров не остаётся сил, но бросить своё дело они не могут.