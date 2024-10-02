«Люди плачут, будто детей нашли»: как спасают животных из-под обстрелов

Posted 2 октября, 14:44
Published 2 октября, 14:44
Modified 3 октября, 06:40
Updated 3 октября, 06:40
Все спасённые животные сильно исхудали, некоторые даже не могут открыть глаза. Увидеть среди привезённых питомцев своих пытались многие куряне. Например, семейная пара из Коренево, которую приютила дочь в Курске, пыталась найти свою кошку, но безуспешно.
Другая жительница заранее попросила волонтёров привезти её кота. Сейчас Наталья живёт в ПВР, но с радостью забрала своего питомца.
«Солнышко ты моё! Вот наша Маша, а вот наш Ваня. Мы видели в интернете, что волонтёры кормили их и собаку. Просили забрать, но она никому не давалась. Собака по кличке Боня, пойдём её забирать, она в клетке сидит», — рассказала женщина и показала кота Ваню, которого забрать с собой удалось сразу.
Удалось вернуть хозяевам и американского стаффордширского терьера, который выжил благодаря мародёрам: те зашли в дом и открыли вольер собаки. Питомец убежал, что и позволило ему остаться в живых, попасться волонтёрам и вернуться к хозяевам.
Руководитель проекта рассказала, что за время СВО они помогли вернуть хозяевам около 400 питомцев, ещё около 5 тысяч удалось найти новую семью. Спасти удалось даже кролика, но найти его прежнюю семью трудно. Теперь питомцу, по всей видимости, придётся ампутировать заднюю лапку, поскольку та начала загнивать.
Некоторые жители успевали отвязать своих собак от цепи, что позволяло им выжить. Привязанным же совсем не повезло: волонтёры нашли около 20 трупов. Бывало, что питомцы от страха забегали в чужие квартиры, где долгое время прятались.
Женщина также объяснила, почему не всегда у жителей есть возможность забрать питомцев с собой.
«Мы снимали видео в одном из дворов в Коренево, чтобы показать, почему люди не смогли взять животных. Там погибший щенок, мёртвые куры. Выжили дворняжка, кошка и петух. Огромная воронка во дворе и машину перевернуло. Мы слышали, как отработал танк. Жильцы отсюда летели, теряя тапки», — объяснила волонтёр.
Несмотря на страх и трудность дела, волонтёры всегда идут на помощь питомцам. Для этого они ездят в бронемашине, которую в первую очередь будут атаковывать дроны, и передвигаются в тяжёлых средствах индивидуальной защиты. Почти каждый раз им приходится прятаться от БПЛА в надежде, что их оставят в живых. Под конец дня у волонтёров не остаётся сил, но бросить своё дело они не могут.
«Люди радуются, плачут, будто детей нашли. Фактически это дети для них. Кошки не склонны узнавать хозяев. Они стрессуют по любой причине, за полтора месяца забыли, что такое люди, им страшно. Что касается собак, мы вчера вывозили кошку, хозяева узнали её и дали нам список, кто у них находится во дворе. Мы выловили всех. И там была собачка, похожая на корги. Собака, услышав голоса хозяев, просто выла. Она, конечно, узнала их», — добавила женщина.
Тех животных, хозяев которых найти не удалось, волонтёры заберут под опеку фонда. Их вылечат, провакцинируют и отправят на пристройство.
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