«Их спасает герой»: белгородец приютил 26 животных, выброшенных из-за обстрелов

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Белгородец Сергей, неравнодушный к страданиям брошенных под обстрелами животных, решил приютить в своём частном доме в посёлке Майский кошек и собак. У мужчины уже живут 18 котов и восемь собак. Большая часть питомцев попала в объектив волонтёров из «Скорой молодёжной помощи».
«Ситуация, к сожалению, обычная… Обстрелы продолжаются, люди уезжают и иногда бросают своих питомцев. Именно их и спасает наш герой. Сам Сергей человек непубличный, фотографироваться не стал, а вот коты с удовольствием попали в кадр», — отметили члены организации.
Волонтёры приехали домой к Сергею, пообщались со спасёнными им питомцами и передали им несколько упаковок корма.