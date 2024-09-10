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Спасённые Сергеем коты

«Их спасает герой»: белгородец приютил 26 животных, выброшенных из-за обстрелов

10 сентября 2024, 14:34
Фото: группа ВК «Скорая Молодёжная помощь»
Спасённые Сергеем коты

Белгородец приютил выброшенных из-за обстрелов 18 котов и восемь собак

Волонтёры привезли несколько упаковок корма белгородцу, который приютил многих животных, выброшенных хозяевами, уехавшими из-за атак ВСУ. О мужчине рассказали волонтёры «Скорой молодёжной помощи».

Белгородец Сергей, неравнодушный к страданиям брошенных под обстрелами животных, решил приютить в своём частном доме в посёлке Майский кошек и собак. У мужчины уже живут 18 котов и восемь собак. Большая часть питомцев попала в объектив волонтёров из «Скорой молодёжной помощи».

«Ситуация, к сожалению, обычная… Обстрелы продолжаются, люди уезжают и иногда бросают своих питомцев. Именно их и спасает наш герой. Сам Сергей человек непубличный, фотографироваться не стал, а вот коты с удовольствием попали в кадр», — отметили члены организации.

Волонтёры приехали домой к Сергею, пообщались со спасёнными им питомцами и передали им несколько упаковок корма.

Спасённые Сергеем котыСпасённые Сергеем коты
Спасённые Сергеем котыСпасённые Сергеем коты
Спасённые Сергеем котыСпасённые Сергеем коты
Спасённые Сергеем котыСпасённые Сергеем коты
Спасённые Сергеем котыСпасённые Сергеем коты
Спасённые Сергеем котыСпасённые Сергеем коты
Спасённые Сергеем котыСпасённые Сергеем коты
Спасённые Сергеем котыСпасённые Сергеем коты
Спасённые Сергеем котыСпасённые Сергеем коты
Спасённые Сергеем коты
Фото: группа ВК «Скорая Молодёжная помощь»
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