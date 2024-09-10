«Их спасает герой»: белгородец приютил 26 животных, выброшенных из-за обстрелов

Белгородец Сергей, неравнодушный к страданиям брошенных под обстрелами животных, решил приютить в своём частном доме в посёлке Майский кошек и собак. У мужчины уже живут 18 котов и восемь собак. Большая часть питомцев попала в объектив волонтёров из «Скорой молодёжной помощи».