Какие животные в Белгородской области чаще заражаются бешенством?

Posted 26 сентября, 10:10
Published 26 сентября, 10:10
Modified 26 сентября, 10:10
Updated 26 сентября, 10:10
Вирусологи Белгородской испытательной лаборатории подтвердили наличие бешенства у лисы, которая была доставлена из Шебекино. Положительный результат исследования патологического материала животного был получен 25 сентября.
Бешенство — смертельно опасное заболевание, которое представляет угрозу как для человека, так и для животных. Хотя лечения от бешенства животных пока нет, его распространение успешно контролируется с помощью антирабических вакцин, обладающих высокой эффективностью.
У животных бешенство может проявляться следующими признаками:
агрессия и пугливость;
поедание травы, земли, песка;
обильное слюноотделение, тошнота, рвота;
дрожь и судороги;
полный или частичный паралич;
водобоязнь.
С начала года в отдел вирусологии поступило 175 проб патологического материала от животных, из которых 21,7% оказались положительными.
Среди зафиксированных случаев бешенства лидируют животные дикой фауны — 13 случаев, а также собаки — 12 случаев. Среди кошек было выявлено семь случаев, среди крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота — пять случаев, а у прочих животных — по одному. В число последних вошли, например, барсук и куница.
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