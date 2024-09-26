Какие животные в Белгородской области чаще заражаются бешенством?

В Белгородской области нашли бешеную лису

Недавно антиген заболевания белгородские вирусологи нашли у лисы. Всего с начала года было зарегистрировано более 30 случаев заражения этим опасным вирусом. В Россельхознадзоре рассказали, где нашли больное животное и какие чаще оказываются заражёнными.