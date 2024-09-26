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Posted 26 сентября, 10:10

Published 26 сентября, 10:10

Modified 26 сентября, 10:10

Updated 26 сентября, 10:10

У лисы из Шебекино нашли антиген бешенства

Какие животные в Белгородской области чаще заражаются бешенством?

26 сентября 2024, 10:10
Фото: 1MI
У лисы из Шебекино нашли антиген бешенства

В Белгородской области нашли бешеную лису

Недавно антиген заболевания белгородские вирусологи нашли у лисы. Всего с начала года было зарегистрировано более 30 случаев заражения этим опасным вирусом. В Россельхознадзоре рассказали, где нашли больное животное и какие чаще оказываются заражёнными.

Вирусологи Белгородской испытательной лаборатории подтвердили наличие бешенства у лисы, которая была доставлена из Шебекино. Положительный результат исследования патологического материала животного был получен 25 сентября.

Бешенство — смертельно опасное заболевание, которое представляет угрозу как для человека, так и для животных. Хотя лечения от бешенства животных пока нет, его распространение успешно контролируется с помощью антирабических вакцин, обладающих высокой эффективностью.

У животных бешенство может проявляться следующими признаками:

  • агрессия и пугливость;

  • поедание травы, земли, песка;

  • обильное слюноотделение, тошнота, рвота;

  • дрожь и судороги;

  • полный или частичный паралич;

  • водобоязнь.

С начала года в отдел вирусологии поступило 175 проб патологического материала от животных, из которых 21,7% оказались положительными.

Среди зафиксированных случаев бешенства лидируют животные дикой фауны — 13 случаев, а также собаки — 12 случаев. Среди кошек было выявлено семь случаев, среди крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота — пять случаев, а у прочих животных — по одному. В число последних вошли, например, барсук и куница.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Бешенство#Собаки#Белгород#Кошки#Лиса
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