В Белгородской области нашли опасное животное

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Специалисты отдела вирусологии Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели исследования и выявили антиген вируса бешенства в патологическом материале кошки, доставленной из Красногвардейского района Белгородской области. У больного животного отмечались характерные признаки бешенства: шаткость походки, водобоязнь и слюнотечение.
Всего с начала 2024 года в Белгородской области выявлено 32 случая заражения бешенством среди животных. Это на десять больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В 2023-м инфицированных животных обнаружили в семи районах Белгородской области. В текущем году их количество увеличилось до десяти.
Бешенство — это вирусное инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Заболевание может привести к летальному исходу и является особо опасным как для животных, так и для человека.
Болезнь проявляется агрессивностью, нарушением координации движений, слюнотечением, боязнью воды, а также судорогами. Если не оказать помощь заражённому человеку или животному, болезнь прогрессирует и приводит к параличу и смерти.