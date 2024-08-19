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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Заражённую бешенством кошку нашли в Белгородской области

В Белгородской области нашли опасное животное

19 августа 2024, 12:06
Фото: 1MI
Заражённую бешенством кошку нашли в Белгородской области

В Белгородской области выросло число случаев заражения бешенством

Белгородская область столкнулась с увеличением случаев заражения животных бешенством. В региональной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили антиген вируса бешенства в патологическом материале кошки из Красногвардейского района, сообщили в межрегиональном Россельхознадзоре.

Специалисты отдела вирусологии Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели исследования и выявили антиген вируса бешенства в патологическом материале кошки, доставленной из Красногвардейского района Белгородской области. У больного животного отмечались характерные признаки бешенства: шаткость походки, водобоязнь и слюнотечение.

Всего с начала 2024 года в Белгородской области выявлено 32 случая заражения бешенством среди животных. Это на десять больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В 2023-м инфицированных животных обнаружили в семи районах Белгородской области. В текущем году их количество увеличилось до десяти.

Бешенство — это вирусное инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Заболевание может привести к летальному исходу и является особо опасным как для животных, так и для человека.

Болезнь проявляется агрессивностью, нарушением координации движений, слюнотечением, боязнью воды, а также судорогами. Если не оказать помощь заражённому человеку или животному, болезнь прогрессирует и приводит к параличу и смерти.

В Белгородской области обнаружили семь новых случаев бешенства. Кто чаще болеет?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Животные#Бешенство#Красногвардейский район#Кошка#Белгород
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