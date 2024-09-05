Опасную куницу привезли из белгородского приграничья

С начала года в Белгородской области 35 животных заразились бешенством

В Белгородской области снова нашли заражённое бешенством животное. На этот раз положительный результат установили в патологическом материале от куницы. Подробности сообщили в Telegram-канале «РСХН Воронеж, Белгород, Липецк».