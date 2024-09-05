Опасную куницу привезли из белгородского приграничья

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Вирусологи Белгородской испытательной лаборатории выявили бешенство у куницы. Заражённый патологический материал пришёл на исследование из Шебекинского городского округа.
Всего за 2024 год на территории региона обнаружили 35 случаев бешенства: вирусологи исследовали 167 проб. Чаще всего бешенство находили у собак — 12 и среди диких животных — 11.
Добавим, что за аналогичный период прошлого года в регионе обнаружили 28 заражённых животных, хотя проб исследовали больше — 176. Наибольшее колличество заражённых также фиксировалось среди собак и диких животных.