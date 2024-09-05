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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

В Белгородской области бешенством заразилась куница

Опасную куницу привезли из белгородского приграничья

5 сентября 2024, 13:02
Фото: Shotshop via Legion Media
В Белгородской области бешенством заразилась куница

С начала года в Белгородской области 35 животных заразились бешенством

В Белгородской области снова нашли заражённое бешенством животное. На этот раз положительный результат установили в патологическом материале от куницы. Подробности сообщили в Telegram-канале «РСХН Воронеж, Белгород, Липецк».

Вирусологи Белгородской испытательной лаборатории выявили бешенство у куницы. Заражённый патологический материал пришёл на исследование из Шебекинского городского округа.

Всего за 2024 год на территории региона обнаружили 35 случаев бешенства: вирусологи исследовали 167 проб. Чаще всего бешенство находили у собак — 12 и среди диких животных — 11.

Добавим, что за аналогичный период прошлого года в регионе обнаружили 28 заражённых животных, хотя проб исследовали больше — 176. Наибольшее колличество заражённых также фиксировалось среди собак и диких животных.

В Белгородской области нашли опасное животное
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Бешенство#Белгород#Куница#Шебекинский горокруг
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