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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Бешеных барсука и корову нашли в Белгородской области

10 июня 2024, 14:20

Двух бешеных животных обнаружили в Белгородской области с начала лета

За первую неделю июня белгородские вирусологи выявили два случая заражения бешенством. Заражённых животных привезли из Белгородского района и Алексеевского горокруга, сообщает пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.

С начала июня специалисты отдела вирусологии Белгородской испытательной лаборатории выявили два патологических материала с антигеном вируса бешенства. Образцы поступили к ним из Белгородского района и Алексеевского горокруга и принадлежали барсуку и корове.

Сообщалось, что в поведении животных также наблюдались признаки заболевания: отказ от корма и воды, затруднённое глотание у крупного рогатого скота.

По данным Россельхознадзора, с начала 2024 года лабораторно подтверждено 23 случая заражения бешенством в Белгородской области. Всего на анализ поступило 119 проб патологического материала.

Напомним, в мае бешенством заболели кошка и лиса из Старооскольского округа, а также кошка из Волоконовского района и собака из Валуйского округа.

В мае в Белгородской области бешенством заболели две кошки, лиса и собака
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#Евгения Литовченко#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Бешенство#Новости Белгорода#Корова#Белгород#Алексеевский горокруг#Барсук
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