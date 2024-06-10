Бешеных барсука и корову нашли в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
С начала июня специалисты отдела вирусологии Белгородской испытательной лаборатории выявили два патологических материала с антигеном вируса бешенства. Образцы поступили к ним из Белгородского района и Алексеевского горокруга и принадлежали барсуку и корове.
Сообщалось, что в поведении животных также наблюдались признаки заболевания: отказ от корма и воды, затруднённое глотание у крупного рогатого скота.
По данным Россельхознадзора, с начала 2024 года лабораторно подтверждено 23 случая заражения бешенством в Белгородской области. Всего на анализ поступило 119 проб патологического материала.
Напомним, в мае бешенством заболели кошка и лиса из Старооскольского округа, а также кошка из Волоконовского района и собака из Валуйского округа.