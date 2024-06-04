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Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В мае в Белгородской области бешенством заболели две кошки, лиса и собака

В мае в Белгородской области бешенством заболели две кошки, лиса и собака

4 июня 2024, 16:02
Фото: 1MI
Всего с начала года в регионе выявлен 21 случай бешенства у животных, сообщили в Белгородской испытательной лаборатории.

В мае специалисты белгородской испытательной лаборатории выявили четыре случая бешенства среди животных. Вирус обнаружили у двух кошек в Старооскольском горокруге и Волоконовском районе. Ещё один случай заболевания зафиксировали у лисы в Старооскольском горокруге. Также бешенство обнаружили у собаки в Валуйском горокруге.

Всего же с начала года в регионе обнаружили 21 случай заболевания бешенством. За этот период вирусологи изучили 112 проб патологического материала. В прошлом году за аналогичный период специалисты выявили 18 случаев бешенства из 125 проб.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Животные#Бешенство#Новости Белгорода#Белгород
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