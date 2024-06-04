В мае в Белгородской области бешенством заболели две кошки, лиса и собака

В мае специалисты белгородской испытательной лаборатории выявили четыре случая бешенства среди животных. Вирус обнаружили у двух кошек в Старооскольском горокруге и Волоконовском районе. Ещё один случай заболевания зафиксировали у лисы в Старооскольском горокруге. Также бешенство обнаружили у собаки в Валуйском горокруге.