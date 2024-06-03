Где в Белгороде бесплатно вакцинируют животных от бешенства?

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В областном центре проводят выездную бесплатную вакцинацию животных против бешенства.
3 июня пункт вакцинации будет работать на улице Песчаная, 30. На следующий день сделать прививку можно будет на улицах Юбилейная, 11 и Выгонная, 21.
В среду, 5 июня ветеринары будут вакцинировать животных в пунктах на улице Крупской, 2 и Дружбы, 29. 6 июня точка будет работать на улицах Урожайная, 18 и Корочанская, 407а. 7 июня вакцинировать животных можно на улице Апанасенко, 1.
Работать пункты будут с 18:00 до 20:00.