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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

В Белгороде ветеринары бесплатно вакцинируют животных против бешенства

Где в Белгороде бесплатно вакцинируют животных от бешенства?

3 июня 2024, 12:38
Фото: 1MI

В Белгороде ветеринары бесплатно вакцинируют животных против бешенства

Выездные пункты вакцинации будут работать на этой неделе в будние дни на нескольких улицах города. Подробности рассказали в управлении ветеринарии Белгородской области.

В областном центре проводят выездную бесплатную вакцинацию животных против бешенства.

3 июня пункт вакцинации будет работать на улице Песчаная, 30. На следующий день сделать прививку можно будет на улицах Юбилейная, 11 и Выгонная, 21.

В среду, 5 июня ветеринары будут вакцинировать животных в пунктах на улице Крупской, 2 и Дружбы, 29. 6 июня точка будет работать на улицах Урожайная, 18 и Корочанская, 407а. 7 июня вакцинировать животных можно на улице Апанасенко, 1.

Работать пункты будут с 18:00 до 20:00.

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#Алина Харина#Общество#Животные#Бешенство#Вакцина#Новости Белгорода#Белгород
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