Где в Белгороде бесплатно вакцинируют животных от бешенства?

В среду, 5 июня ветеринары будут вакцинировать животных в пунктах на улице Крупской, 2 и Дружбы, 29. 6 июня точка будет работать на улицах Урожайная, 18 и Корочанская, 407а. 7 июня вакцинировать животных можно на улице Апанасенко, 1.