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Published Сегодня, 12:18

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Животные

Двухмесячный карантин ввели сразу в трёх районах Белгородской области

3 апреля 2024, 12:18
Фото: 1MI
Животные

В трёх районах Белгородской области ввели карантин по бешенству

В регионе обнаружили три новых случая заражения бешенством. Из-за этого в населённых пунктах на два месяца установили ограничения. О введении карантина стало известно из документов регионального правительства.

В Белгородской области вновь ввели карантин из-за бешенства животных. Ограничительные меры с сегодняшнего дня, 3 апреля, действуют сразу в трёх населённых пунктах.

Так, карантин ввели в посёлке Вейделевка Вейделевского района, в селе Двулучное Валуйского округа и в селе Веретенниково Красненского района. Эпизоотические очаги обнаружили на улицах Солнечной, Свердлова и Матросова соответственно.

Ограничительные мероприятия в населённых пунктах будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевших особей. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.

В Белгородской области продолжают вводить карантин из-за опасной болезни
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#Общество#Белгородская область#Вейделевский район#Карантин#Бешенство#Новости Белгорода#Красненский район#Белгород#Валуйский горокруг#Александра Склярова
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