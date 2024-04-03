Двухмесячный карантин ввели сразу в трёх районах Белгородской области

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В Белгородской области вновь ввели карантин из-за бешенства животных. Ограничительные меры с сегодняшнего дня, 3 апреля, действуют сразу в трёх населённых пунктах.
Так, карантин ввели в посёлке Вейделевка Вейделевского района, в селе Двулучное Валуйского округа и в селе Веретенниково Красненского района. Эпизоотические очаги обнаружили на улицах Солнечной, Свердлова и Матросова соответственно.
Ограничительные мероприятия в населённых пунктах будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевших особей. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.