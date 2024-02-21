Карантин ввели сразу в двух населённых пунктах Белгородской области

Напомним, что с начала февраля в регионе выявили ещё четыре случая заражения бешенством. В Волоконовском районе заражённой оказалась лиса, в Валуйском округе — кошка, а в Вейделевском районе — корова. Заражённым также оказалось животное в селе Засосна Красногвардейского района.