Карантин ввели сразу в двух населённых пунктах Белгородской области

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
В Белгородской области вновь ввели карантин из-за бешенства животных. Ограничительные меры с 19 февраля действуют сразу в двух населённых пунктах одного муниципалитета — в посёлке Вейделевка и в селе Закутское Вейделевского района. Эпизоотические очаги обнаружили на улице Пролетарской и в переулке Тихом соответственно.
Ограничительные мероприятия в населённых пунктах будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевших особей. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.
Напомним, что с начала февраля в регионе выявили ещё четыре случая заражения бешенством. В Волоконовском районе заражённой оказалась лиса, в Валуйском округе — кошка, а в Вейделевском районе — корова. Заражённым также оказалось животное в селе Засосна Красногвардейского района.
В январе карантин из-за бешенства вводили в трёх населённых пунктах: в Бирюче Красногвардейского района, в посёлке Ровеньки и в селе Камызино Красненского района.