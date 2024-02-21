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Published Сегодня, 09:52

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Updated Сегодня, 09:54

Бешенство

Карантин ввели сразу в двух населённых пунктах Белгородской области

21 февраля 2024, 09:52
Фото: 1MI
Бешенство

В Белгородской области нашли заражённых бешенством животных

В регионе обнаружили два новых случая заражения бешенством. Из-за этого в населённых пунктах на два месяца установили ограничения. О введении карантина стало известно из документов регионального правительства.

В Белгородской области вновь ввели карантин из-за бешенства животных. Ограничительные меры с 19 февраля действуют сразу в двух населённых пунктах одного муниципалитета — в посёлке Вейделевка и в селе Закутское Вейделевского района. Эпизоотические очаги обнаружили на улице Пролетарской и в переулке Тихом соответственно.

Ограничительные мероприятия в населённых пунктах будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевших особей. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.

Напомним, что с начала февраля в регионе выявили ещё четыре случая заражения бешенством. В Волоконовском районе заражённой оказалась лиса, в Валуйском округе — кошка, а в Вейделевском районе — корова. Заражённым также оказалось животное в селе Засосна Красногвардейского района.

В январе карантин из-за бешенства вводили в трёх населённых пунктах: в Бирюче Красногвардейского района, в посёлке Ровеньки и в селе Камызино Красненского района.

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#Общество#Белгородская область#Вейделевский район#Карантин#Бешенство#Животные карантин#Белгород#Александра Склярова
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