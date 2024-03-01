В Белгородской области продолжают вводить карантин из-за опасной болезни

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
С 27 февраля на территории Белгородской области ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Так, заражённых животных нашли в двух личных подсобных хозяйствах в селе Масловка Валуйского округа.
Карантин будет действовать неопределённое количество времени. Отмена ограничительных мероприятий произойдёт после соответствующего приказа. Радиус неблагополучного района определили в одном километре от границ очага.
Напомним, что в феврале карантин также ввели ещё в трёх районах: Чернянском и Белгородском районах, в Валуйском горокруге. Тогда заражённых животных обнаружили на территориях пяти личных подсобных хозяйств и в молочном комплексе колхоза имени Горина.