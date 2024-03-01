В Белгородской области продолжают вводить карантин из-за опасной болезни

Напомним, что в феврале карантин также ввели ещё в трёх районах: Чернянском и Белгородском районах, в Валуйском горокруге. Тогда заражённых животных обнаружили на территориях пяти личных подсобных хозяйств и в молочном комплексе колхоза имени Горина.