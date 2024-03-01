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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Корова

В Белгородской области продолжают вводить карантин из-за опасной болезни

1 марта 2024, 13:12
Фото: 1MI
Корова

Карантин по лейкозу ввели в Белгородской области

Лейкозом заболели животные у двух соседей в селе Валуйского городского округа. Из-за этого ограничительные меры ввели на неопределённый срок в радиусе 1 километра от границ эпизоотических очагов. Соответствующие документы опубликовали на официальном сайте регионального правительства.

С 27 февраля на территории Белгородской области ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Так, заражённых животных нашли в двух личных подсобных хозяйствах в селе Масловка Валуйского округа.

Карантин будет действовать неопределённое количество времени. Отмена ограничительных мероприятий произойдёт после соответствующего приказа. Радиус неблагополучного района определили в одном километре от границ очага.

Напомним, что в феврале карантин также ввели ещё в трёх районах: Чернянском и Белгородском районах, в Валуйском горокруге. Тогда заражённых животных обнаружили на территориях пяти личных подсобных хозяйств и в молочном комплексе колхоза имени Горина.

Карантин из-за лейкоза у коров пришлось ввести в Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Карантин#Крс#Белгород#Лейкоз#Валуский горокруг#Александра Склярова
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