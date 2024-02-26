Карантин ввели на территории молочного комплекса колхоза имени Горина

С 19 февраля ограничительные меры из-за лейкоза крупного рогатого скота ввели сразу в трёх муниципалитетах. Так, карантин на территории личного подсобного хозяйства ввели в селе Сухарево Валуйского округа и в селе Лубяное-Первое Чернянского района. Заражённый крупный рогатый скот также обнаружили на территории молочного комплекса СПК «Колхоз имени Горина» в селе Щетиновка Белгородского района.