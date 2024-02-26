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Коровы

Карантин ввели на территории молочного комплекса колхоза имени Горина

26 февраля 2024, 11:16
Фото: 1MI
Коровы

Сразу в трёх районах Белгородской области крупный рогатый скот заболел лейкозом

В нескольких муниципалитетах Белгородской области ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Соответствующие приказы появились на официальном сайте регионального правительства.

С 19 февраля ограничительные меры из-за лейкоза крупного рогатого скота ввели сразу в трёх муниципалитетах. Так, карантин на территории личного подсобного хозяйства ввели в селе Сухарево Валуйского округа и в селе Лубяное-Первое Чернянского района. Заражённый крупный рогатый скот также обнаружили на территории молочного комплекса СПК «Колхоз имени Горина» в селе Щетиновка Белгородского района.

Лейкоз зафиксировали ещё в трёх личных подсобных хозяйствах села Лубяное-Первое Чернянского района. В этих местах ограничительные меры начнут действовать с 20 февраля.

Карантин во всех населённых пунктах будут действовать неопределённое количество времени. Отмена мероприятий произойдёт после соответствующего приказа. Радиус неблагополучного района определили в 1 километре от границ очага.

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#Белгородская область#Белгородский район#Животные#Карантин#Чернянский район#Белгород#Валуйский горокруг#Лейкоз#Александра Склярова
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