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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

13 случаев бешенства обнаружено в Белгородской области

Бешенство в Белгородской области в этом году чаще выявляют у собак

2 апреля 2024, 16:04
Фото: Изображение Midjourney

13 случаев бешенства обнаружено в Белгородской области

Положительные пробы выявили у шести собак, двух кошек, двух диких животных и трёх представителей крупного и мелкого рогатого скота. Об этом сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.

Выявлено ещё два положительных случая бешенства животных. Диагноз подтвердили у собаки и кошки, которых привезли из Вейделевского района и Валуйского горокруга.

Всего за год проверено 67 образцов патологического материала от животных. По результатам исследований насчитывается 13 положительных результатов. Обнаружено шесть заражённых бешенством собак, две кошки, двое диких животных, три представителя крупного и мелкого рогатого скота. Заражённые животные жили в Валуйском горокруге, Вейделевском, Волоконовском, Красненском, Красногвардейском и Ровеньском районах.

В прошлом году обнаружено более 30 случаев заражения бешенством в девяти районах Белгородской области.

Бешенство в Белгородской области выявили у собак, лис и кошки
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#Животные#Бешенство#Новости Белгорода#Белгород#Маргарита Водолажская
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