Бешенство в Белгородской области в этом году чаще выявляют у собак

Всего за год проверено 67 образцов патологического материала от животных. По результатам исследований насчитывается 13 положительных результатов. Обнаружено шесть заражённых бешенством собак, две кошки, двое диких животных, три представителя крупного и мелкого рогатого скота. Заражённые животные жили в Валуйском горокруге, Вейделевском, Волоконовском, Красненском, Красногвардейском и Ровеньском районах.