Бешенство в Белгородской области в этом году чаще выявляют у собак

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Выявлено ещё два положительных случая бешенства животных. Диагноз подтвердили у собаки и кошки, которых привезли из Вейделевского района и Валуйского горокруга.
Всего за год проверено 67 образцов патологического материала от животных. По результатам исследований насчитывается 13 положительных результатов. Обнаружено шесть заражённых бешенством собак, две кошки, двое диких животных, три представителя крупного и мелкого рогатого скота. Заражённые животные жили в Валуйском горокруге, Вейделевском, Волоконовском, Красненском, Красногвардейском и Ровеньском районах.
В прошлом году обнаружено более 30 случаев заражения бешенством в девяти районах Белгородской области.