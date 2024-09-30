Собаки гибнут в мучениях? Белгородцы пожаловались на плохие условия в двух приютах

Posted 30 сентября, 13:11
Published 30 сентября, 13:11
Modified 30 сентября, 13:11
Updated 30 сентября, 13:11
Жители Яковлевского округа вновь просят власть обратить внимание на приют для безнадзорных животных, расположенный в Строителе. По словам обратившейся женщины, в приюте отсутствует вода, а животным давно не оказывали необходимую ветеринарную помощь, из-за чего среди них началась масштабная эпидемия энтерита.
«В мучениях гибнут не только щенки, но и взрослые собаки. Несколько дней назад умерла хозяйская овчарка беженцев из Грайворона. Люди, потеряв своё жильё, в одночасье потеряли и члена семьи. И это произошло из-за чьей-то безалаберности и глупости. Прокуратура в ходе проверки нашла много нарушений в работе приюта, в том числе и отсутствие воды, вынесла предписание все исправить, но воз и ныне там», — отметила белгородка.
По её словам, у приюта есть ветеринар, однако тот, помимо основной работы, помогает не только им, но и в зооуголке парка Маршалково — из-за этого животные не могут получить качественную и своевременную помощь. Сотрудники приюта вынуждены за собственные средства покупать лекарства, добавила женщина.
«Приют забит полностью, пришло время найти хорошего и ответственного ветврача на ставку и на постоянной основе для животных, которые и так натерпелись на своём веку и заслуживают лучшей доли. Очень просим помощи в решении данных проблем, впереди зима, без воды приют просто перестанет существовать, а без качественной медпомощи — и подавно», — попросила жительница региона.
На обращение отреагировал глава Яковлевского округа Олег Медведев, который пообещал проверить информацию и принять все необходимые меры для устранения проблемы.
Однако проблема не только в яковлевском приюте — помощи также просят и жители Губкина: по их словам, в их новом приюте не хватает будок, а те, что есть, находятся в плохом состоянии.
«Будки в ужасном состоянии: все разбиты, сломаны, дырявые. Они не защитят ни от ветра, ни от холода, а в некоторых вольерах совсем нет будок. Ночами холодно, через несколько дней начнутся заморозки, а собаки лежат на бетонном полу. Почему не застилают опилками или соломой, как в других приютах?» — обратилась другая белгородка.
Глава Губкинского округа Михаил Лобазнов ответил, что до 4 октября в приюте должны отремонтировать 30 будок и постелить в них солому, а недостающие будки установить в пустые вольеры.
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