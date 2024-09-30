Собаки гибнут в мучениях? Белгородцы пожаловались на плохие условия в двух приютах

По её словам, у приюта есть ветеринар, однако тот, помимо основной работы, помогает не только им, но и в зооуголке парка Маршалково — из-за этого животные не могут получить качественную и своевременную помощь. Сотрудники приюта вынуждены за собственные средства покупать лекарства, добавила женщина.