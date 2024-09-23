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Posted 23 сентября, 15:30

Published 23 сентября, 15:30

Modified 23 сентября, 15:30

Updated 23 сентября, 15:30

Вячеслав Гладков разработал план на случай своей внезапной кончины

Что будет, если Гладков умрёт, и ждать ли белгородцам курского сценария?

23 сентября 2024, 15:30
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков разработал план на случай своей внезапной кончины
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Новости Белгорода
Рабочая неделя в Белгородской области началась с трагедии. В результате атаки ВСУ погибли три человека, среди них — подросток. Власти рассказали, как готовятся к нависающим над регионом угрозам, а военный эксперт обсудил вопрос возможного вторжения противника в область.

Погиб подросток, ранены дети

Днём понедельника, 23 сентября, ВСУ обстреляли село Архангельское Шебекинского округа. В результате атаки погибли три человека: двое взрослых, один подросток.

Ранены ещё четверо. Мальчика с минно-взрывной травмой доставили в детскую областную клиническую больницу, а мужчину с ранением грудной клетки и бедра — в областную клиническую больницу.

Кроме того, пострадала 11-летняя девочка, у неё осколочные ранения ног. Её маму с травматической ампутацией стоп тоже везут в больницу.

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А если Гладков умрёт?

Губернатор дал интервью ИА «Регнум», в котором поделился, насколько хорошо Белгородская область готова к различным угрозам. Оказывается, власти разработали множество регламентов на случай непредвиденных ситуаций. В том числе, на случай гибели главы региона.

Подобные планы действий существуют и на случай крупных бедствий. Один такой помог быстро среагировать на обрушение подъезда на Щорса, 55а. Предусмотрели и возможный заход украинских ДРГ или более масштабное вторжение ВСУ.

Как раз поэтому область начала активно закупать электрогенераторы, чтобы зимой на случай отключения электричества был резервный источник питания.

Белгородские власти разработали план действий на случай гибели Гладкова
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Ждать ли белгородцам курского сценария?

Военный обозреватель, полковник запаса и ветеран Геннадий Алёхин считает, что не стоит. Прорваться на территорию Белгородской области, как сделали ВСУ под Курском, не получится.

Во-первых, у украинской армии недостаточно бойцов и средств на наступление. А во-вторых, у них за спиной сразу три плацдарма: Волчанск, Купянск и Липцы. Вряд ли Киев решит пойти на Белгород, зная, что может ожидать удар в спину.

В Курском приграничье это сработало, потому что зашли не просто диверсионные группы, а несколько военных бригад. Хотя им это, говорит Алёхин, не поможет — продвижение противника уже удалось остановить.

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