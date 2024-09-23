Что будет, если Гладков умрёт, и ждать ли белгородцам курского сценария?

Во-первых, у украинской армии недостаточно бойцов и средств на наступление. А во-вторых, у них за спиной сразу три плацдарма: Волчанск, Купянск и Липцы. Вряд ли Киев решит пойти на Белгород, зная, что может ожидать удар в спину.