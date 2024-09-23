Что будет, если Гладков умрёт, и ждать ли белгородцам курского сценария?

Posted 23 сентября, 15:30
Published 23 сентября, 15:30
Modified 23 сентября, 15:30
Updated 23 сентября, 15:30
Днём понедельника, 23 сентября, ВСУ обстреляли село Архангельское Шебекинского округа. В результате атаки погибли три человека: двое взрослых, один подросток.
Ранены ещё четверо. Мальчика с минно-взрывной травмой доставили в детскую областную клиническую больницу, а мужчину с ранением грудной клетки и бедра — в областную клиническую больницу.
Кроме того, пострадала 11-летняя девочка, у неё осколочные ранения ног. Её маму с травматической ампутацией стоп тоже везут в больницу.
Губернатор дал интервью ИА «Регнум», в котором поделился, насколько хорошо Белгородская область готова к различным угрозам. Оказывается, власти разработали множество регламентов на случай непредвиденных ситуаций. В том числе, на случай гибели главы региона.
Подобные планы действий существуют и на случай крупных бедствий. Один такой помог быстро среагировать на обрушение подъезда на Щорса, 55а. Предусмотрели и возможный заход украинских ДРГ или более масштабное вторжение ВСУ.
Как раз поэтому область начала активно закупать электрогенераторы, чтобы зимой на случай отключения электричества был резервный источник питания.
Военный обозреватель, полковник запаса и ветеран Геннадий Алёхин считает, что не стоит. Прорваться на территорию Белгородской области, как сделали ВСУ под Курском, не получится.
Во-первых, у украинской армии недостаточно бойцов и средств на наступление. А во-вторых, у них за спиной сразу три плацдарма: Волчанск, Купянск и Липцы. Вряд ли Киев решит пойти на Белгород, зная, что может ожидать удар в спину.
В Курском приграничье это сработало, потому что зашли не просто диверсионные группы, а несколько военных бригад. Хотя им это, говорит Алёхин, не поможет — продвижение противника уже удалось остановить.