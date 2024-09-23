Снова затопило: в парке Победы в Белгороде из-под плитки бьют ключи

Posted 23 сентября, 08:15
Published 23 сентября, 08:15
Modified 23 сентября, 08:17
Updated 23 сентября, 08:17
Утром 23 сентября парк Победы в Белгороде подтопило. Как сообщили очевидцы, прямо из-под плитки били ключи. Удалось ли уже решить эту проблему, пока не известно.
При этом это не первое подтопление. В 2024 году в парке Победы не стали сажать деревья, поскольку часть территории превратилась в болото. В дальнейшем озеленить территорию получится только после реконструкции дренажной системы.
Белгородцы начали жаловаться на «болото» в парке Победы ещё в июне этого года. «Зловонное болото», как отметил очевидец, появилось вблизи спортивной площадки. В лужах даже поселились лягушки, но змей там ждать не стоило — их миграция весной не наблюдалась, пояснили в мэрии.
Ситуацию ухудшили и дожди: только 16 и 17 июня в Белгороде выпало 35,2 мм осадков — это около 50% месячной нормы. Часть выпавших осадков скопилась в парке Победы.