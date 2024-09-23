Снова затопило: в парке Победы в Белгороде из-под плитки бьют ключи

Белгородцы начали жаловаться на «болото» в парке Победы ещё в июне этого года. «Зловонное болото», как отметил очевидец, появилось вблизи спортивной площадки. В лужах даже поселились лягушки, но змей там ждать не стоило — их миграция весной не наблюдалась, пояснили в мэрии.