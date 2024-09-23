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Posted 23 сентября, 08:15

Published 23 сентября, 08:15

Modified 23 сентября, 08:17

Updated 23 сентября, 08:17

Парк Победы в Белгороде снова подтопило

Снова затопило: в парке Победы в Белгороде из-под плитки бьют ключи

23 сентября 2024, 08:15
Фото: 1MI
Парк Победы в Белгороде снова подтопило

Белгородцы заметили очередное подтопление в парке Победы

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Фотофакт
Парк Победы в центре Белгорода снова подтопило. На этот раз из-под плитки бьют ключи. Соответствующие фотографии очевидцы прислали в Telegram-канал «Белгород № 1».

Утром 23 сентября парк Победы в Белгороде подтопило. Как сообщили очевидцы, прямо из-под плитки били ключи. Удалось ли уже решить эту проблему, пока не известно.

Подтопления в парке ПобедыПодтопления в парке Победы
Подтопления в парке ПобедыПодтопления в парке Победы
Подтопления в парке Победы. Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»

При этом это не первое подтопление. В 2024 году в парке Победы не стали сажать деревья, поскольку часть территории превратилась в болото. В дальнейшем озеленить территорию получится только после реконструкции дренажной системы.

Белгородцы начали жаловаться на «болото» в парке Победы ещё в июне этого года. «Зловонное болото», как отметил очевидец, появилось вблизи спортивной площадки. В лужах даже поселились лягушки, но змей там ждать не стоило — их миграция весной не наблюдалась, пояснили в мэрии.

Ситуацию ухудшили и дожди: только 16 и 17 июня в Белгороде выпало 35,2 мм осадков — это около 50% месячной нормы. Часть выпавших осадков скопилась в парке Победы.

Победа тонет: в парке Белгорода не высадили деревья из-за «заболоченности»
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