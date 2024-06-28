Парк Победы и «РИО»: власти Белгорода рассказали о причинах скопления дождевой воды

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
По информации городских властей, 16 и 17 июня 2024 года в Белгороде выпало 36,2 мм осадков, что составляет около 50% месячной нормы. Подтопление ливневыми водами произошло в основном в низовых местах, в частности, в парке Победы, где скопившаяся после ливня вола ушла в течение двух часов по существующей системе ливневой канализации. Дополнительных мер не потребовалось.
Также скопление ливневых вод зафиксировали в районе ТРК «РИО» по проспекту Б. Хмельницкого, 164. Это произошло из-за большого количества осадков и небольшого диаметра труб ливневой системы данного участка.
Подтопление ликвидировали силами Белгорблагоустройства и управления ГОЧС. Территорию включили в концепцию реконструкции ливневой канализации.
В мэрии также отметили, что сообщений об ущербе, возникшем в результате обильного выпадения осадков, в администрацию города не поступало.