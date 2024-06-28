bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Парк Победы и «РИО»: власти Белгорода рассказали о причинах скопления дождевой воды

Парк Победы и «РИО»: власти Белгорода рассказали о причинах скопления дождевой воды

28 июня 2024, 13:52
Фото: 1MI
В середине июня областной центр накрыла непогода. Улицы города затопило. В мэрии Белгорода журналистам Бел.Ру рассказали, какие районы ушли под воду и почему.

По информации городских властей, 16 и 17 июня 2024 года в Белгороде выпало 36,2 мм осадков, что составляет около 50% месячной нормы. Подтопление ливневыми водами произошло в основном в низовых местах, в частности, в парке Победы, где скопившаяся после ливня вола ушла в течение двух часов по существующей системе ливневой канализации. Дополнительных мер не потребовалось.

Также скопление ливневых вод зафиксировали в районе ТРК «РИО» по проспекту Б. Хмельницкого, 164. Это произошло из-за большого количества осадков и небольшого диаметра труб ливневой системы данного участка.

Подтопление ликвидировали силами Белгорблагоустройства и управления ГОЧС. Территорию включили в концепцию реконструкции ливневой канализации.

В мэрии также отметили, что сообщений об ущербе, возникшем в результате обильного выпадения осадков, в администрацию города не поступало.

Восемь автобусов Белгорода двое суток будут ездить по-другому
Узнать подробнее
Читайте также:
На затапливаемых фекальными стоками улицах в Белгороде отремонтируют ливнёвкуНа ремонт ливнёвки в Белгороде около ресторана «Новая волна» выделили 11,9 млн рубВ Стрелецком под Белгородом построят ливнёвку протяжённостью 112 метров
#Кристина Семенчук#Ремонт#Канализация#Новости Белгорода#Эксклюзив#Парк Победы#Подтопление#Белгорблагоустройство#Белгород#Осадки#Природные явления
Подпишитесь
Дроны-камикадзе атаковали Белгород, есть пострадавший
Сегодня, 15:35
«Бомба замедленного действия»: Епанчинцев обрушился с критикой на минэкономразвития
Сегодня, 13:14
В Сети появились сообщения об акции «Пятёрочки» с сыном Кадырова и «героями СВО»
Сегодня, 12:41
Мирный житель ранен в результате обстрела Белгородской области, загорелся дом
Сегодня, 14:18
Характерно ли гало для территории Белгородской области?
Сегодня, 13:44
Пела в трубку про Бандеру: какие сообщения нашла ФСБ у белгородского волонтёра?
Сегодня, 12:45