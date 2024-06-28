Парк Победы и «РИО»: власти Белгорода рассказали о причинах скопления дождевой воды

По информации городских властей, 16 и 17 июня 2024 года в Белгороде выпало 36,2 мм осадков, что составляет около 50% месячной нормы. Подтопление ливневыми водами произошло в основном в низовых местах, в частности, в парке Победы, где скопившаяся после ливня вола ушла в течение двух часов по существующей системе ливневой канализации. Дополнительных мер не потребовалось.