Неизвестные вырвали и раскидали цветы из горшков в белгородском парке Победы

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В ночь с пятницы на субботу неизвестные вандалы испортили цветочные композиции на малых мостах в парке Победы. Они вырвали растения из кашпо и разбросали их по тротуару.
Сотрудники Белгорблагоустройства вернули цветы обратно в горшки, но ситуацию оставлять без внимания в управлении не намерены. Организация оценит причинённый ущерб, после чего обратится с заявлением в полицию.
Правоохранительные органы займутся поиском нарушителей, которым впоследствии придётся возместить весь нанесённый ущерб.