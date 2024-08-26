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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Уничтоженные цветочные композиции в парке Победы.

Неизвестные вырвали и раскидали цветы из горшков в белгородском парке Победы

26 августа 2024, 11:02
Фото: мэрия Белгорода
Уничтоженные цветочные композиции в парке Победы.
Раньше цветы белгородцы рвали на подарок любимым, а теперь, судя по всему, просто ради развлечения. Видимо, поэтому неизвестные уничтожили с десяток цветочных композиций в парке Победы. В мэрии сообщили, что нарушителей намерены найти и заставить возместить ущерб.

В ночь с пятницы на субботу неизвестные вандалы испортили цветочные композиции на малых мостах в парке Победы. Они вырвали растения из кашпо и разбросали их по тротуару.

Сотрудники Белгорблагоустройства вернули цветы обратно в горшки, но ситуацию оставлять без внимания в управлении не намерены. Организация оценит причинённый ущерб, после чего обратится с заявлением в полицию.

Правоохранительные органы займутся поиском нарушителей, которым впоследствии придётся возместить весь нанесённый ущерб.

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