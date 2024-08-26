Неизвестные вырвали и раскидали цветы из горшков в белгородском парке Победы

Раньше цветы белгородцы рвали на подарок любимым, а теперь, судя по всему, просто ради развлечения. Видимо, поэтому неизвестные уничтожили с десяток цветочных композиций в парке Победы. В мэрии сообщили, что нарушителей намерены найти и заставить возместить ущерб.

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