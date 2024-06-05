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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

«Болото» в парке Победы

Белгородцы пожаловались на «болото» в парке. В мэрии в ответ провели ликбез о змеях

5 июня 2024, 14:17
Фото: комментарий под постом губернатора
«Болото» в парке Победы

Белгородцы жалуются на «зловонное болото» в парке Победы

По словам местных жителей, на участке уже поселились лягушки. Ситуацию прокомментировала мэрия Белгорода.

Белгородец Сергей под постом губернатора написал, что возле спортивной площадки в парке Победы образовалось «зловонное» болото.

«Лягушки есть, возможно появление змей, будьте осторожны!» — отметил мужчина.

На комментарий ответила мэрия. Представители администрации сообщили, что парк находится на подтопляемой территории. Из-за этого на участке образовалась обводнённая территория естественного происхождения.

Что касается змей, то в администрации на это ответили следующее: «В весенний период 2024 года миграция рептилий на территории города не наблюдалась. В Белгородской области водится всего четыре вида змей: два обыкновенных — уж и медянка, и две гадюки — восточная степная и гадюка Никольского».

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#Алина Харина#Город#Новости Белгорода#Парк Победы#Белгород#Змеи
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