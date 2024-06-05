Белгородцы пожаловались на «болото» в парке. В мэрии в ответ провели ликбез о змеях

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Белгородец Сергей под постом губернатора написал, что возле спортивной площадки в парке Победы образовалось «зловонное» болото.
«Лягушки есть, возможно появление змей, будьте осторожны!» — отметил мужчина.
На комментарий ответила мэрия. Представители администрации сообщили, что парк находится на подтопляемой территории. Из-за этого на участке образовалась обводнённая территория естественного происхождения.
Что касается змей, то в администрации на это ответили следующее: «В весенний период 2024 года миграция рептилий на территории города не наблюдалась. В Белгородской области водится всего четыре вида змей: два обыкновенных — уж и медянка, и две гадюки — восточная степная и гадюка Никольского».