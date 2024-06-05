Белгородцы пожаловались на «болото» в парке. В мэрии в ответ провели ликбез о змеях

Что касается змей, то в администрации на это ответили следующее: «В весенний период 2024 года миграция рептилий на территории города не наблюдалась. В Белгородской области водится всего четыре вида змей: два обыкновенных — уж и медянка, и две гадюки — восточная степная и гадюка Никольского».