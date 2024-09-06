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Вандал заплатил 74 тысячи рублей за разгром кашпо в парке Победы в Белгороде

Вандал заплатил 74 тысячи рублей за разгром кашпо в парке Победы в Белгороде

6 сентября 2024, 12:00
Фото: 1MI
Об этом журналистам Бел.Ру рассказали в мэрии областного центра. Цветочные композиции работники Белгорблагоустройства восстановили.

Не так давно на малых мостах в парке Победы вандал повредил цветочные композиции. Управление Белгорблагоустройство обратилось к правоохранителям и попросило провести проверку по данному факту, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Как сообщили ранее Бел.Ру в региональном управлении МВД, кашпо с цветами повредил мужчина. Его личность установили. Городские власти нам рассказали, что сумму ущерба на данный момент оплатили в полном объёме. Речь идёт о 74 689 руб.

Городские власти также рассказали, что 3 сентября цветочные композиции на малых мостах в парке восстановили работники Белгорблагоустройства.

Не подростковая шалость: кто разгромил кашпо в парке Победы в Белгороде?
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