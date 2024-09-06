Вандал заплатил 74 тысячи рублей за разгром кашпо в парке Победы в Белгороде

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Не так давно на малых мостах в парке Победы вандал повредил цветочные композиции. Управление Белгорблагоустройство обратилось к правоохранителям и попросило провести проверку по данному факту, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Как сообщили ранее Бел.Ру в региональном управлении МВД, кашпо с цветами повредил мужчина. Его личность установили. Городские власти нам рассказали, что сумму ущерба на данный момент оплатили в полном объёме. Речь идёт о 74 689 руб.
Городские власти также рассказали, что 3 сентября цветочные композиции на малых мостах в парке восстановили работники Белгорблагоустройства.