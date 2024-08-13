Телебашня в Белгороде снова заиграет другими цветами. Что покажет на этот раз?

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Сегодня, 13 августа, РТРС исполнилось 23 года. Поэтому более 5 тысяч телебашен, которые размещены в 89 регионах России, поменяют свою подсветку на праздничную. В честь этого телебашня в Белгороде, а также в Воронеже покажет логотип РТРС.
В пресс-службе телевизионной радиовещательной сети отметили, что в год показывают около 580 миллионов часов контента, в число которых входят программы 20 цифровых телеканалов и более 250 FM-радиостанций.
Отметим, что белгородская телебашня не в первый раз меняет свою подсветку в честь памятного события. Например, 5 августа, в День города, вышка озарилась цветами российского флага и Георгиевской ленты, а в Новый год — замаскировалась под ёлку.