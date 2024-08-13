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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:28

Телебашня в Белгороде поменяет цвета в честь праздника

Телебашня в Белгороде снова заиграет другими цветами. Что покажет на этот раз?

13 августа 2024, 07:26
Фото: bel.ru

Телебашня в Белгороде поменяет цвета в честь праздника

Во всех регионах РФ в честь дня рождения Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) телебашни засверкают по-особенному. 13 августа на них включат архитектурно-художественную подсветку, сообщили в ТАСС.

Сегодня, 13 августа, РТРС исполнилось 23 года. Поэтому более 5 тысяч телебашен, которые размещены в 89 регионах России, поменяют свою подсветку на праздничную. В честь этого телебашня в Белгороде, а также в Воронеже покажет логотип РТРС.

В пресс-службе телевизионной радиовещательной сети отметили, что в год показывают около 580 миллионов часов контента, в число которых входят программы 20 цифровых телеканалов и более 250 FM-радиостанций.

Отметим, что белгородская телебашня не в первый раз меняет свою подсветку в честь памятного события. Например, 5 августа, в День города, вышка озарилась цветами российского флага и Георгиевской ленты, а в Новый год — замаскировалась под ёлку.

В честь 5 Августа белгородская телевышка вновь зажглась по-особенному: видео
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Подсветка#Иллюминация#Телебашня
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