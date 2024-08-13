Телебашня в Белгороде снова заиграет другими цветами. Что покажет на этот раз?

Сегодня, 13 августа, РТРС исполнилось 23 года. Поэтому более 5 тысяч телебашен, которые размещены в 89 регионах России, поменяют свою подсветку на праздничную. В честь этого телебашня в Белгороде, а также в Воронеже покажет логотип РТРС.