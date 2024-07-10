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Published Сегодня, 10:40

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Updated Сегодня, 10:42

Телевышка в Белгороде

Телевышка в Белгороде в пятницу поменяет подсветку из-за памятной даты

10 июля 2024, 10:40
Фото: bel.ru
Телевышка в Белгороде

Белгородская телебашня загорится цветами флага РФ в День Прохоровского поля

В пятницу белгородская телебашня будет подсвечиваться по-особенному. В честь 81-летней годовщины битвы под Прохоровкой на ней будет развеваться российский флаг и транслироваться изображение вечного огня. Акция пройдёт во многих городах России. Подробности сообщает ТАСС.

12 июля в Белгородской области традиционно отмечается День Прохоровского поля. Из-за сложной оперативной обстановки в регионе праздничные мероприятия проводится не будут.

Вместо этого телебашню в Белгороде подсветят цветами российского флага. На красном фоне появится надпись «81», которая будет обозначать годовщину битвы под Прохоровкой. Также на медиафасад протранслируют изображение вечного огня и световую проекцию Звонницы.

Акцию в День Прохоровского поля поддержат телебашни Российской телевизионной и радиовещательной сети в разных городах России: Благовещенске, Брянске, Грозном, Костроме, Кызыле, Нальчике, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону и других.

Напомним, в апреле белгородская телевышка загорелась синим цветом в знак поддержки людей с диагнозом аутизм.

Белгородскую телевышку подсветят синим для поддержки людей с аутизмом
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Звонница#Праздник#Новости Белгорода#Российский флаг#Белгород#Телебашня#День Прохоровского поля
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