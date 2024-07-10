Телевышка в Белгороде в пятницу поменяет подсветку из-за памятной даты

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
12 июля в Белгородской области традиционно отмечается День Прохоровского поля. Из-за сложной оперативной обстановки в регионе праздничные мероприятия проводится не будут.
Вместо этого телебашню в Белгороде подсветят цветами российского флага. На красном фоне появится надпись «81», которая будет обозначать годовщину битвы под Прохоровкой. Также на медиафасад протранслируют изображение вечного огня и световую проекцию Звонницы.
Акцию в День Прохоровского поля поддержат телебашни Российской телевизионной и радиовещательной сети в разных городах России: Благовещенске, Брянске, Грозном, Костроме, Кызыле, Нальчике, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону и других.
Напомним, в апреле белгородская телевышка загорелась синим цветом в знак поддержки людей с диагнозом аутизм.