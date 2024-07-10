Телевышка в Белгороде в пятницу поменяет подсветку из-за памятной даты

Белгородская телебашня загорится цветами флага РФ в День Прохоровского поля

В пятницу белгородская телебашня будет подсвечиваться по-особенному. В честь 81-летней годовщины битвы под Прохоровкой на ней будет развеваться российский флаг и транслироваться изображение вечного огня. Акция пройдёт во многих городах России. Подробности сообщает ТАСС.