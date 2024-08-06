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Телевышка в Белгороде

В честь 5 Августа белгородская телевышка вновь зажглась по-особенному: видео

6 августа 2024, 07:01
Фото: «Мир Белогорья»
Телевышка в Белгороде

На телебашне в Белгороде включили праздничную подсветку

Праздник завершился ярко: телевизионная башня на Харгоре, которую традиционно подсвечивают разными цветами в дни памятных дат, снова загорелась необычно.

5 августа жители Белгорода отметили 81-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В честь памятной даты украсили не только улицы, но и небо над городом: благодаря телебашне оно расцвело огнями.

Телевизионная башня на Харьковской горе засверкала цветами российского флага и Георгиевской ленты. Также на телевышке транслировалось поздравление для всех белгородцев: «С праздником, любимый город, город первого салюта!».

В Белгороде телевышка часто становится завершающим элементом праздничных мероприятий. Например, в День Прохоровского поля она была украшена цветами флага Российской Федерации.

Телевышка в Белгороде изменила подсветку 5 августа
Видео: Go31
Телевышка в Белгороде в пятницу поменяет подсветку из-за памятной даты
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