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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Телебашня в Белгороде загорится новыми цветами

В День народного единства на телевышке в Белгороде включат праздничную подсветку

3 ноября 2023, 13:58
Фото: Bel.ru

Телебашня в Белгороде загорится новыми цветами

Белгородцы смогут заметить тематическое световое шоу. Работать такая подсветка будет в 20:00–22:00, сообщили в городской администрации.

Телевышка в Белгороде загорится праздничными цветами 4 ноября, в День народного единства. На телебашне включат праздничную иллюминацию. Белгородцы увидят световое шоу, которое начнётся в 20:00 и завершится в 22:00.

Ранее праздничную подсветку на телебашне включали в День учителя, который отмечают 5 октября. Иллюминация работала с 21:00 до 23:00. До этого телевышка окрасилась в цвета российского триколора в честь Дня флага России. Такая же подсветка включалась 22 августа в Воронеже, Казани, Кызыле, Оренбурге, Перми. Наблюдать триколор могли и жители Москвы на телебашне в Останкино.

13 августа на белгородской телевышке также меняли подсветку. В тот раз это было связано с 22-летием Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

На телевышке в Белгороде изменят подсветку в честь Дня флага России
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#Город#Белгородская область#День народного единства#Новости Белгорода#Телевышка#Белгород#Наталья Корявых
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