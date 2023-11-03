В День народного единства на телевышке в Белгороде включат праздничную подсветку

Ранее праздничную подсветку на телебашне включали в День учителя, который отмечают 5 октября. Иллюминация работала с 21:00 до 23:00. До этого телевышка окрасилась в цвета российского триколора в честь Дня флага России. Такая же подсветка включалась 22 августа в Воронеже, Казани, Кызыле, Оренбурге, Перми. Наблюдать триколор могли и жители Москвы на телебашне в Останкино.