В День народного единства на телевышке в Белгороде включат праздничную подсветку

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Телевышка в Белгороде загорится праздничными цветами 4 ноября, в День народного единства. На телебашне включат праздничную иллюминацию. Белгородцы увидят световое шоу, которое начнётся в 20:00 и завершится в 22:00.
Ранее праздничную подсветку на телебашне включали в День учителя, который отмечают 5 октября. Иллюминация работала с 21:00 до 23:00. До этого телевышка окрасилась в цвета российского триколора в честь Дня флага России. Такая же подсветка включалась 22 августа в Воронеже, Казани, Кызыле, Оренбурге, Перми. Наблюдать триколор могли и жители Москвы на телебашне в Останкино.
13 августа на белгородской телевышке также меняли подсветку. В тот раз это было связано с 22-летием Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).