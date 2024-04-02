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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Белгородскую телевышку подсветят синим для поддержки людей с аутизмом

Белгородскую телевышку подсветят синим для поддержки людей с аутизмом

2 апреля 2024, 16:33
Фото: Bel.ru
Сегодня во всём мире празднуют День распространения информации о проблеме аутизма. В Белгороде в честь этого телевышку подсветят синим цветом.
Сюжет
Соцсети
«Белгородский благотворительный фонд „Каждый особенный“ традиционно проведет акцию „Зажги синим“, чтобы поддержать людей с РАС и привлечь внимание к тем сложностям, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни», — сообщает пресс-служба фонда.

Синюю подсветку включат сегодня вечером 2 апреля с 20:00 до 00:00 на телебашне возле кинотеатра «Русич».

В фонде также сообщили, что они продолжают искать помощь по временному расселению подопечных в других регионах. Желающих просят финансово поддержать работу фонда в непростые времена: найти реквизиты можно в соцсетях.

Апрельская акция «Зажги синим» проводится ежегодно во всем мире в поддержку людей с 
аутизмом и их семей. Основная цель акции — показать, что люди с аутизмом также являются членами нашего общества, имеют право на равные возможности и полноценное участие в жизни общества.

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#Общество#Белгородская область#Акция#Соцсети#Регионы#Благотворительный фонд#Апрель#Белгород#Подсветка#Финансовая поддержка#Телебашня#Артем Черненко#РАС#Всемирный день аутизма
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