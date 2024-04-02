Белгородскую телевышку подсветят синим для поддержки людей с аутизмом

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
«Белгородский благотворительный фонд „Каждый особенный“ традиционно проведет акцию „Зажги синим“, чтобы поддержать людей с РАС и привлечь внимание к тем сложностям, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни», — сообщает пресс-служба фонда.
Синюю подсветку включат сегодня вечером 2 апреля с 20:00 до 00:00 на телебашне возле кинотеатра «Русич».
В фонде также сообщили, что они продолжают искать помощь по временному расселению подопечных в других регионах. Желающих просят финансово поддержать работу фонда в непростые времена: найти реквизиты можно в соцсетях.
Апрельская акция «Зажги синим» проводится ежегодно во всем мире в поддержку людей с
аутизмом и их семей. Основная цель акции — показать, что люди с аутизмом также являются членами нашего общества, имеют право на равные возможности и полноценное участие в жизни общества.