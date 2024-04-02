Белгородскую телевышку подсветят синим для поддержки людей с аутизмом

Апрельская акция «Зажги синим» проводится ежегодно во всем мире в поддержку людей с

аутизмом и их семей. Основная цель акции — показать, что люди с аутизмом также являются членами нашего общества, имеют право на равные возможности и полноценное участие в жизни общества.