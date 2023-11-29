Ёлка высотой 220 метров: в Белгороде временно позеленела телевышка

В городской администрации уточнили, что акция проходит уже в пятый раз. Проводят её в рамках нацпроекта «Экология». В ходе акции каждый год высаживают 70 млн деревьев во всех регионах России. За четыре года 6 млн человек высадили более 220 млн деревьев.