Ёлка высотой 220 метров: в Белгороде временно позеленела телевышка

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Вчера, 28 ноября, телевышка в Белгороде светилась необычным цветом. Видеозапись с иллюминацией очевидцы опубликовали в Telegram-каналах. Некоторые белгородцы предложили вместо ёлки на Новый год оставить зелёную телевышку.
В мэрии Белгорода объяснили, что зелёный цвет был выбран не случайно. Тематическую подсветку включили в рамках акции «Сохраним лес». Необычная иллюминация горела всего несколько часов — с 20:00 до 22:00.
В городской администрации уточнили, что акция проходит уже в пятый раз. Проводят её в рамках нацпроекта «Экология». В ходе акции каждый год высаживают 70 млн деревьев во всех регионах России. За четыре года 6 млн человек высадили более 220 млн деревьев.
Напомним, что последний раз телебашня меняла свою подсветку в начале ноября. Тогда она стала сиреневой в честь открытия спорткомплекса «Сирень».