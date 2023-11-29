Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Белгородская телевышка

Ёлка высотой 220 метров: в Белгороде временно позеленела телевышка

29 ноября 2023, 07:28
Фото: Telegram-канал "Белгородские подробности"
Белгородская телевышка

Телебашня в Белгороде стала зелёной в рамках экологической акции

Изменение подсветки в Белгороде приурочили к проведению акции «Сохраним лес», сообщили в мэрии. Телевышка на протяжении двух часов светилась зелёным цветом.

Вчера, 28 ноября, телевышка в Белгороде светилась необычным цветом. Видеозапись с иллюминацией очевидцы опубликовали в Telegram-каналах. Некоторые белгородцы предложили вместо ёлки на Новый год оставить зелёную телевышку.

В мэрии Белгорода объяснили, что зелёный цвет был выбран не случайно. Тематическую подсветку включили в рамках акции «Сохраним лес». Необычная иллюминация горела всего несколько часов — с 20:00 до 22:00.

В городской администрации уточнили, что акция проходит уже в пятый раз. Проводят её в рамках нацпроекта «Экология». В ходе акции каждый год высаживают 70 млн деревьев во всех регионах России. За четыре года 6 млн человек высадили более 220 млн деревьев.

Напомним, что последний раз телебашня меняла свою подсветку в начале ноября. Тогда она стала сиреневой в честь открытия спорткомплекса «Сирень».

Белгородская телевышка
Видео: Telegram-канал "Белгородские подробности"
В День народного единства на телевышке в Белгороде включат праздничную подсветку
Узнать подробнее
Читайте также:
На телевышке в Белгороде изменят подсветку в честь Дня флага РоссииНа телевышке в Белгороде вновь изменят подсветкуТелевышка в Белгороде по-особенному светилась в День Прохоровского поля: видео
#Видео#Акция#Новости Белгорода#Касается каждого#Телевышка#Белгород#Белгородская телевышка#Подсветка#Александра Склярова
Подпишитесь
ВСУ атаковали Белгородскую область: ранены двое бойцов самообороны
Сегодня, 07:43
«Может, вы устали?» Гладков хочет узнать у белгородцев, нужны ли его прямые эфиры
Сегодня, 06:35
Липы, клёны и берёзы: какие деревья за год чаще всего высаживали в Белгороде
Сегодня, 06:34
Белгородская область и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве на три года
Сегодня, 06:51
Сергей Фуглаев подал иск к компании Фуглаевых, та подала иск в ответ. Что происходит?
Сегодня, 06:32
Несколько домов белгородцев и инфраструктурные объекты пострадали за день от атак ВСУ
Сегодня, 08:22