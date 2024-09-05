Не подростковая шалость: кто разгромил кашпо в парке Победы в Белгороде?

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В Белгороде повредили цветочные композиции на малых мостах в парке Победы. Они извлекли флору из контейнеров и рассеяли по проходным дорожкам. Работники «Белгорблагоустройства» восстановили растения, вернув их на места в кашпо.
Как рассказали журналистам Бел.Ру в региональном управлении МВД, по данному факту правоохранители провели проверку. Цветочные композиции повредил мужчина. Его личность установили. В ведомстве добавили, что он понесёт ответственность в соответствии с законодательством.
Напомним, в конце июня две женщины вырвали цветы из кашпо у кофейни на бульваре 1-го Салюта. Соответствующая запись появилась в Сети.