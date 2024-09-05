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Кашпо с цветами в парке Победы в Белгороде разгромили не подростки

Не подростковая шалость: кто разгромил кашпо в парке Победы в Белгороде?

5 сентября 2024, 07:45
Фото: 1MI

Кашпо с цветами в парке Победы в Белгороде разгромили не подростки

На небольших мостах в парке Победы повредили ботанические аранжировки. Журналисты Бел.Ру выяснили, кто причастен к злодеяниям.

В Белгороде повредили цветочные композиции на малых мостах в парке Победы. Они извлекли флору из контейнеров и рассеяли по проходным дорожкам. Работники «Белгорблагоустройства» восстановили растения, вернув их на места в кашпо.

Как рассказали журналистам Бел.Ру в региональном управлении МВД, по данному факту правоохранители провели проверку. Цветочные композиции повредил мужчина. Его личность установили. В ведомстве добавили, что он понесёт ответственность в соответствии с законодательством.

Напомним, в конце июня две женщины вырвали цветы из кашпо у кофейни на бульваре 1-го Салюта. Соответствующая запись появилась в Сети.

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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Эксклюзив#Парк Победы#Цветы#Нарушитель#Белгород#Кашпо
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