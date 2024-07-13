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Published Сегодня, 14:42

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Updated Сегодня, 15:15

Цветы

Из-за ошибки мэрия Белгорода «раздала» 1,5 млн кашпо с петуниями вместо 1,5 тыс

13 июля 2024, 14:42
Фото: 1MI
Цветы
Мэрия Белгорода украсит частные дома на шести улицах кашпо с петуниями — три на один дом. Цветы получили 500 владельцев — это 1,5 тысячи кашпо. Однако далее произошло что-то непонятное. В посте мэрии указано, что раздали «1500 тысяч» кашпо, т. е. 1,5 миллиона. Опечатка сделала пост очень интересным.

Как пишет мэрия Белгорода в своих соцсетях на шести «въездных» улицах города — Сумская, Корочанская, Супруновская, Калинина, Красноармейская, Волчанская — появятся ампельные петунии. Это проект департамента по развитию городских территорий и управы по украшению частных домов кашпо с цветами. По три кашпо на одно ИЖС.

В чём загвоздка? На данный момент, делятся в мэрии, цветы раздали уже 500 владельцам домов. Это полторы тысячи кашпо, как и говорится в видео из соцсетей администрации. Однако вот в посте указано, что раздали уже «1500 тысяч» подвесных горшков с петуниями. Т.е. — 1,5 миллиона кашпо. Так сколько же? Вероятно, при написании что-то пошло не так.

Пост мэрии о раздаче кашпо с петуниями владельцам частных домовПост мэрии о раздаче кашпо с петуниями владельцам частных домов
Пост мэрии о раздаче кашпо с петуниями владельцам частных домов
Фото: Соцсети мэрии Белгорода
Цветы
Видео: 1MI
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