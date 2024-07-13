Из-за ошибки мэрия Белгорода «раздала» 1,5 млн кашпо с петуниями вместо 1,5 тыс

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Как пишет мэрия Белгорода в своих соцсетях на шести «въездных» улицах города — Сумская, Корочанская, Супруновская, Калинина, Красноармейская, Волчанская — появятся ампельные петунии. Это проект департамента по развитию городских территорий и управы по украшению частных домов кашпо с цветами. По три кашпо на одно ИЖС.
В чём загвоздка? На данный момент, делятся в мэрии, цветы раздали уже 500 владельцам домов. Это полторы тысячи кашпо, как и говорится в видео из соцсетей администрации. Однако вот в посте указано, что раздали уже «1500 тысяч» подвесных горшков с петуниями. Т.е. — 1,5 миллиона кашпо. Так сколько же? Вероятно, при написании что-то пошло не так.