Из-за ошибки мэрия Белгорода «раздала» 1,5 млн кашпо с петуниями вместо 1,5 тыс

В чём загвоздка? На данный момент, делятся в мэрии, цветы раздали уже 500 владельцам домов. Это полторы тысячи кашпо, как и говорится в видео из соцсетей администрации. Однако вот в посте указано, что раздали уже «1500 тысяч» подвесных горшков с петуниями. Т.е. — 1,5 миллиона кашпо. Так сколько же? Вероятно, при написании что-то пошло не так.