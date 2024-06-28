Хотели как лучше: белгородки вырвали цветы у кофейни, чтобы те не засохли

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Любители цветов в Белгороде продолжают попадать в поле зрения полицейских. Так, две женщины вырвали цветы из кашпо у кофейни на бульваре 1-го Салюта. Соответствующая запись недавно появилась в Сети.
Как оказалось, цветы сорвали проживающие неподалёку белгородки 44 и 58 лет. Они посчитали, что дадут больший уход цветам, чтобы те окончательно не засохли. Поэтому горожанки вырвали цветы с корнем и забрали домой.
Однако растения в итоге всё же пришлось вернуть. Белгородкам также назначили штрафы за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) в размере 1 тыс. рублей. За свой поступок женщины извинились.
Это далеко не первый раз, когда белгородцы не могут устоять перед чужими растениями. Так, этой весной горожане воровали тюльпаны, пионы, сирень, петунии и даже кашпо с искусственными цветами.