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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Полиция нашла сорвавших цветы у кофейни белгородок

Хотели как лучше: белгородки вырвали цветы у кофейни, чтобы те не засохли

28 июня 2024, 15:02
Фото: 1MI

Полиция нашла сорвавших цветы у кофейни белгородок

Видеозапись произошедшего ранее появилась в Сети. Две горожанки вырвали цветы из кашпо рядом с кофейней на бульваре 1-го Салюта. Женщины посчитали, что смогут дать им лучший уход. Однако запись увидели и полицейские, поэтому цветы пришлось вернуть, сообщили в региональном УМВД.

Любители цветов в Белгороде продолжают попадать в поле зрения полицейских. Так, две женщины вырвали цветы из кашпо у кофейни на бульваре 1-го Салюта. Соответствующая запись недавно появилась в Сети.

Как оказалось, цветы сорвали проживающие неподалёку белгородки 44 и 58 лет. Они посчитали, что дадут больший уход цветам, чтобы те окончательно не засохли. Поэтому горожанки вырвали цветы с корнем и забрали домой.

Однако растения в итоге всё же пришлось вернуть. Белгородкам также назначили штрафы за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) в размере 1 тыс. рублей. За свой поступок женщины извинились.

Это далеко не первый раз, когда белгородцы не могут устоять перед чужими растениями. Так, этой весной горожане воровали тюльпаны, пионы, сирень, петунии и даже кашпо с искусственными цветами.

Тюльпаны, пионы, в горшках и искусственные: какие цветы воровали белгородцы весной
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Цветы#Хулиганство#Белгород#Кофейня
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