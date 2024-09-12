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Posted 12 сентября, 12:47

Published 12 сентября, 12:47

Modified 12 сентября, 12:47

Updated 12 сентября, 12:47

В парке Победы не стали высаживать деревья

Победа тонет: в парке Белгорода не высадили деревья из-за «заболоченности»

12 сентября 2024, 12:47
Фото: 1MI
В парке Победы не стали высаживать деревья

В парке Победы в Белгороде в этом году не стали сажать деревья

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Новости Белгорода
В парке Победы не высаживали деревья — часть территории превратилась в болото. Дальнейшее озеленение станет возможным только после реконструкции дренажной системы, сообщили в администрации «Открытому Белгороду». А где деревья всё-таки появятся?

Взамен ранее вырубленных деревьев осенью прошлого года высадили 93 саженца. В 2024 года в парке Победы не высаживали деревья. Объяснили такое решение в администрации просто — часть территории превратилась в болото.

Продолжить озеленять парк смогут только после реконструкции дренажной системы. Сейчас специалисты уже прорабатывают инженерные вопросы по её модернизации.

А пока в Белгороде высадят около 300 деревьев в других местах. Среди них будут берёзы, липы, клён остролистый и тополь. Этой осенью саженцы разместят на территории Центрального парка им. Ленина в рамках реконструкции. Не обделят вниманием и клумбы. На них появятся около 30 тысяч кустарников: кизильник блестящий, сирень обыкновенная и спирея разных видов.

Дальнейшие планы по озеленению будут формироваться в зависимости от финансирования.

Будут ли в ближайшее время снова вырубать деревья — в мэрии не сообщили. Там отметили, что вырубка может производиться ситуативно, чтобы, например, обезопасить пешеходов.

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