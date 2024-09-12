Победа тонет: в парке Белгорода не высадили деревья из-за «заболоченности»

Posted 12 сентября, 12:47
Published 12 сентября, 12:47
Modified 12 сентября, 12:47
Updated 12 сентября, 12:47
Взамен ранее вырубленных деревьев осенью прошлого года высадили 93 саженца. В 2024 года в парке Победы не высаживали деревья. Объяснили такое решение в администрации просто — часть территории превратилась в болото.
Продолжить озеленять парк смогут только после реконструкции дренажной системы. Сейчас специалисты уже прорабатывают инженерные вопросы по её модернизации.
А пока в Белгороде высадят около 300 деревьев в других местах. Среди них будут берёзы, липы, клён остролистый и тополь. Этой осенью саженцы разместят на территории Центрального парка им. Ленина в рамках реконструкции. Не обделят вниманием и клумбы. На них появятся около 30 тысяч кустарников: кизильник блестящий, сирень обыкновенная и спирея разных видов.
Дальнейшие планы по озеленению будут формироваться в зависимости от финансирования.
Будут ли в ближайшее время снова вырубать деревья — в мэрии не сообщили. Там отметили, что вырубка может производиться ситуативно, чтобы, например, обезопасить пешеходов.