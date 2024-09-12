Победа тонет: в парке Белгорода не высадили деревья из-за «заболоченности»

А пока в Белгороде высадят около 300 деревьев в других местах. Среди них будут берёзы, липы, клён остролистый и тополь. Этой осенью саженцы разместят на территории Центрального парка им. Ленина в рамках реконструкции. Не обделят вниманием и клумбы. На них появятся около 30 тысяч кустарников: кизильник блестящий, сирень обыкновенная и спирея разных видов.