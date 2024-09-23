Вдохновился «Словом пацана»? Белгородец требовал плату за проход по тротуару

В интернете появилась видеозапись, на которой мужчина жаловался на молодого человека, требовавшего плату за проход по тротуару. «Рабочее место» у белгородца 1996 года рождения находилось вблизи одного из торговых центров. С каждого человека, проходившего мимо, он требовал 50 рублей. При этом вёл себя агрессивно и нецензурно выражался.