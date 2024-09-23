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Posted 23 сентября, 09:11

Published 23 сентября, 09:11

Modified 23 сентября, 09:12

Updated 23 сентября, 09:12

В Белгороде парень требовал деньги за проход по тротуару

Вдохновился «Словом пацана»? Белгородец требовал плату за проход по тротуару

23 сентября 2024, 09:11
Фото: 1MI
В Белгороде парень требовал деньги за проход по тротуару

В Белгороде задержали требовавшего 50 рублей за проход по тротуару парня

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Новости Белгорода
Инцидент произошёл в Белгороде рядом с одним из торговых центров. Молодой человек останавливал прохожих и в агрессивной форме требовал с них плату за проход по тротуару. Его личность установили сотрудники правоохранительных органов, сообщили в пресс-служе УМВД.

В интернете появилась видеозапись, на которой мужчина жаловался на молодого человека, требовавшего плату за проход по тротуару. «Рабочее место» у белгородца 1996 года рождения находилось вблизи одного из торговых центров. С каждого человека, проходившего мимо, он требовал 50 рублей. При этом вёл себя агрессивно и нецензурно выражался.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность молодого белгородца и задержали его, однако объяснить причину своего поведения тот так и не смог.

В отношении него составили административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток.

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