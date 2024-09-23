Вдохновился «Словом пацана»? Белгородец требовал плату за проход по тротуару

Posted 23 сентября, 09:11
Published 23 сентября, 09:11
Modified 23 сентября, 09:12
Updated 23 сентября, 09:12
В интернете появилась видеозапись, на которой мужчина жаловался на молодого человека, требовавшего плату за проход по тротуару. «Рабочее место» у белгородца 1996 года рождения находилось вблизи одного из торговых центров. С каждого человека, проходившего мимо, он требовал 50 рублей. При этом вёл себя агрессивно и нецензурно выражался.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность молодого белгородца и задержали его, однако объяснить причину своего поведения тот так и не смог.
В отношении него составили административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток.