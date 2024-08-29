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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

На рынке труда сложилась ситуация, когда выбирает соискатель, а не работодатель

Чему лучше обучиться сейчас, чтобы потом стать востребованным работником?

29 августа 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney
На рынке труда сложилась ситуация, когда выбирает соискатель, а не работодатель

Работодатели в РФ платят сотрудникам за привлечение ценных работников

Дефицит работников вынудил руководителей предприятий тратить больше денег: они готовы давать премии подчинённым за переманивание ценных кадров в свою команду. В некоторых фирмах вознаграждения «охотникам за талантами» достигают 40 тысяч рублей за каждого нового сотрудника, пишут «Новые известия».
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Работа

По словам экономиста Никиты Кричевского, благодаря этой практике компаниям удаётся заполнить до трети свободных рабочих мест. Как пояснил учёный и бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев, проблемы с персоналом не возникли из ниоткуда: в настоящее время в России наблюдается огромный дефицит специалистов на рынке труда.

Глава компании «Вектор Проект» Антон Баксараев рассказал, что премии за привлечение новых работников — это не новшество, такая практика используется уже не первый год и широко распространена в различных отраслях. Всё это приводит к острой конкуренции работодателей за опытных сотрудников и, как результат, к увеличению заработных плат, которые в некоторых областях растут не один раз, а до пяти раз в год, опережая производительность труда.

По информации hh.ru, количество активных вакансий в промышленности за первое полугодие 2023 года выросло более чем на 60% по сравнению с 2022 годом. Тогда как число соискателей увеличилось всего на 16%. Это привело к резкому уменьшению уровня конкуренции. Сейчас на одну вакансию в области производства приходится лишь 2,4 резюме.

Наибольший прирост вакансий наблюдается в добывающей (+29% новых рабочих мест) и нефтегазовой отраслях (+28%), в производстве промышленного оборудования (+28%) и в энергетическом секторе (+27%). Самыми востребованными специальностями в этом году стали инженер-конструктор (11% от всех вакансий в производстве), слесарь (9%) и машинист (9%).

По мнению экспертов, для успешного трудоустройства сегодня лучше всего получить образование в областях, которые развиваются за счёт применения так называемых ускоряющих технологий, то есть технологий, способствующих резкому росту определённого сектора экономики. К ним относятся в том числе искусственный интеллект и нейронные сети, автономный транспорт, включая БПЛА, виртуальная и дополненная реальность.

По прогнозу, в течение ближайших 6-7 лет российский рынок труда будет оставаться не местом, где выбирают работодатели, а местом, где выбирают соискатели. Поэтому, возможно, скоро компании введут новые, ещё более необычные методы для привлечения персонала.

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#Общество#Кадры#Работа#Трудоустройство
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