Чему лучше обучиться сейчас, чтобы потом стать востребованным работником?

Глава компании «Вектор Проект» Антон Баксараев рассказал, что премии за привлечение новых работников — это не новшество, такая практика используется уже не первый год и широко распространена в различных отраслях. Всё это приводит к острой конкуренции работодателей за опытных сотрудников и, как результат, к увеличению заработных плат, которые в некоторых областях растут не один раз, а до пяти раз в год, опережая производительность труда.