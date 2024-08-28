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Published Сегодня, 07:16

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Updated Сегодня, 07:18

Праздничные линейки в школах в этом году пройдут на 1, а 2 сентября

День знаний выпадает на 2 сентября. Что родители школьников будут делать с работой?

28 августа 2024, 07:16
Фото: 1MI
Праздничные линейки в школах в этом году пройдут на 1, а 2 сентября

Большинство родителей отведут своих детей на торжественную линейку в День знаний

Из-за того, что 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье, провести День знаний планируется в понедельник — 2-го числа. Ради этого события каждый третий работающий родитель планирует взять полноценный выходной, а каждый пятый отпросится только на пару часов, узнали специалисты сервиса SuperJob.

Уже на следующей неделе начнётся новый учебный год. Ради того, чтобы отвести своих детей на торжественную линейку в честь Дня знаний, каждый третий родитель (35%) возьмёт себе выходной, а каждый пятый (19%) — отпросится только на несколько часов. Оставшиеся родители (46%) не будут провожать своих детей в школу.

При этом чаще всего выходные берут женщины (61%), чем мужчины.

В этот день навстречу родителям идут многие работодатели: 43% позволяют своим сотрудникам взять выходной, чтобы проводить ребёнка в школу. 19% из них делают это официально, а оставшиеся 24% — без необходимого оформления документов.

Напомним, что в Белгородской области также проведут торжественные линейки. Их организуют в тех школах, где установлен очный и очно-дистанционный форматы обучения. На «очку» в регионе решились из-за просьб большинства родителей.

Праздничным линейкам быть? Как День знаний проведут в ещё одном приграничном регионе
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#День знаний#Выходной#Белгород#Выходной день
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