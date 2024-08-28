День знаний выпадает на 2 сентября. Что родители школьников будут делать с работой?

Уже на следующей неделе начнётся новый учебный год. Ради того, чтобы отвести своих детей на торжественную линейку в честь Дня знаний, каждый третий родитель (35%) возьмёт себе выходной, а каждый пятый (19%) — отпросится только на несколько часов. Оставшиеся родители (46%) не будут провожать своих детей в школу.