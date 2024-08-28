День знаний выпадает на 2 сентября. Что родители школьников будут делать с работой?

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Уже на следующей неделе начнётся новый учебный год. Ради того, чтобы отвести своих детей на торжественную линейку в честь Дня знаний, каждый третий родитель (35%) возьмёт себе выходной, а каждый пятый (19%) — отпросится только на несколько часов. Оставшиеся родители (46%) не будут провожать своих детей в школу.
При этом чаще всего выходные берут женщины (61%), чем мужчины.
В этот день навстречу родителям идут многие работодатели: 43% позволяют своим сотрудникам взять выходной, чтобы проводить ребёнка в школу. 19% из них делают это официально, а оставшиеся 24% — без необходимого оформления документов.
Напомним, что в Белгородской области также проведут торжественные линейки. Их организуют в тех школах, где установлен очный и очно-дистанционный форматы обучения. На «очку» в регионе решились из-за просьб большинства родителей.